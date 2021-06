Der skal lægges en plan for at komme støjen til livs

Foto: Kenn Thomsen

Greve - 30. juni 2021 kl. 09:00 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Der blev diskuteret trafikstøj, da byrådet var samlet mandag 21. juni, og her blev alle enige om, at der skal gøres noget ved problemerne, og i første omgang blev det besluttet, at støjbekæmpelse skal have en selvstændig plads i kommunens budget i 2022.

Ønsket om at gøre noget ved problemet så man på byrådsmødet i marts, hvor der blev behandlet hele to initiativretsforslag om støjbekæmpelse.

Det var de to initiativretsforslag, der dannede grundlag for sagen, og på byrådsmødet fortalte Marc Genning (V), formand for Plan- og udviklingsudvalget, at de allerede havde kigget på sagen.

- Udvalget anbefaler, at der nedsættes et støjudvalg med deltagelse af borgere, som er mest generet af støj. Arbejdet vil bestå i, at der udarbejdes en handlingsplan, der afdækker, hvilke muligheder vi som kommune har for at nedbringe støj, sagde han.

- Jeg glæder mig over, at vi som samlet byråd tager et stort skridt mod en gennemarbejdet indsats for at nedbringe støjen.

Mehmet Dogru (EL) var glad for, at der nu bliver lavet en indsats for at komme støjen til livs.

- Jeg er glad for, at vi i fællesskab vil til bunds i det her. Noget af det, jeg kom med var, at vi skal tilmelde os GATE-21, og nu kan jeg forstå, at der også bliver mulighed for at diskutere alt muligt andet i forhold til støj, sagde han.

- Det er med stor fornøjelse, at jeg kan konstatere, at vi alle er enige om at gøre noget ved problemet. Alle som har været inviteret ned på motorvejsbroen ved, hvor enerverende støjen fra motorvejen er, sagde John T. Olsen (S).

- Vi kan selv gøre noget ved at italesætte problemerne for vores partikollegaer på Christiansborg, da det er der, mange problemer skal løses.

Liselott Blixt advarede mod at tro, at fokus på problemet også betyder løsninger.

- Jeg håber, at vi kan blive klogere, men jeg tror ikke, at fordi vi har fokus, så løser vi støjproblemerne. Jeg kunne tænke mig, at staten lægger ny asfalt på motorvejen, fordi der ligger en masse småsten som betyder, at det rumler ad h til, sagde Liselott Blixt (DF), der fortalte, at hun selv har boet i et af kommunens mest støjplagede områder i 30 år.

Hos De Konservative blev planerne også modtaget positivt.

- Vi er bare glade for, at der er ved at ske noget på området, og det er dejligt, at det er et enigt byråd, der har vedtaget det, og vi håber, at der kommer noget positivt ud af det, lød det fra Jess Eiberg Hansen (K).

Før der nedsættes et støjudvalg skal støjniveauerne i hele kommunen kortlægges.