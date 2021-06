Arkivfoto: Claus Johansen

Den mobile politistation besøger Greve

Greve - 01. juni 2021

Borgerne i Greve kommune vil i løbet af de næste tre uger få mulighed for at besøge den mobile politistation fra Midt- og Vestsjællands Politi. Den mobile politistation kommer til kommunen på disse datoer og i følgende tidsrum:

o Onsdag den 2. juni 2021 kl. 14.30 - 17.30 ved indkøbscentret Waves (foran hovedindgang ved Bilka)

o Onsdag den 9. juni 2021 kl. 14.30 - 17.30 ved Greve Midtby Center (pladsen ved hovedindgangen og togstationen)

o Onsdag den 16. juni 2021 kl. 14.30 - 17.30 på Hundige Strandvej (parkeringsplads ved Rema 1000)

Den mobile politistation vil være bemandet med politipersonale og en civil forebyggelsesmedarbejder fra Midt- og Vestsjællands Politi samt en forebyggelsesekspert fra Bo Trygt. Borgerne kan derfor inden for temaet indbrudsforebyggelse få informationer om emner fra f.eks. generel tryghed i sit eget boligområde over nabohjælp til tekniske løsninger for at gøre boligen mere sikker som et led i det fælles arbejde i kommunen med at forebygge indbrud.

Baggrunden for turneen med den mobile politistation er en udløber af den partnerskabsaftale, som i slutningen af marts i år blev indgået mellem Midt- og Vestsjællands Politi, Greve Kommune og Bo Trygt. Formålet med aftalen mellem parterne er styrke samarbejdet om at forebygge indbrud i privat beboelse, styrke nabofællesskaberne samt øge trygheden i kommunen.

Greve Kommune vil i slutningen af juni indbyde til et digitalt borgermøde som endnu et led i samarbejdet i anledning af partnerskabsaftalen. Temaet på borgermødet vil også være tryghed og indbrudssikring.

Status på indbrud Siden indgåelse af partnerskabsaftalen i slutningen af marts måned og frem til udgangen af maj er der i denne periode anmeldt 34 indbrud i privat beboelse i Greve kommune.

Omtrent halvdelen af indbruddene i denne periode er begået i helligdagsperioderne med påske og pinse, hvor flere boliger end normalt formodes at være efterladt tomme i forbindelse med beboernes ophold andre steder.

En af de oftest anvendte metoder for indbrudstyven til at skaffe sig adgang har i denne periode været via et vindue, der enten er blevet opbrudt, har fået knust ruden eller er blevet aflistet. Herefter har det været muligt for indbrudstyven at række ind, således at vinduet kunne lukkes op, så indbrudstyven kunne kravle ind i boligen.

Antallet af indbrud i privat beboelse i Greve kommune er fortsat på et lavere niveau sammenlignet med de to foregående år. I de første fem måneder af 2021 er der anmeldt i alt 72 indbrud mod 111 i samme periode i 2020 og 118 indbrud i 2019.

Politiet opfordrer derfor borgerne i Greve kommune til at aflægge den mobile politistation et besøg, så de enten kan få inspiration til sikring af egen bolig, få sig et godt, generelt råd til at styrke nabofællesskaberne, så trygheden i eget lokalområde kan øges eller blot en uforpligtende snak med politiet i øjenhøjde.