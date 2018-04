Fra Venstre: Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), Bente Stallknecht, professor ved Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet, Signild Vallgårda, professor i sundhedspolitik på Københavns Universitet og medlem af etisk råd, Casper Wichmann, koordinator for Thinkchina.dk, Institut for Tværkulturelle Studier, Københavns Universitet, og Gorm Greisen, formand for Det Etiske Råd. Foto: Jens Wollesen

Debat om data: Søren Pind besøgte Greve Gymnasium

Dit politiske ståsted, dit humør, dine motionsvaner, din religion. Oplysningerne, som registreres på vores mobiltelefoner, når vi eksempelvis søger på internettet eller bruger sociale medier, har potentiale til at tegne et ret præcist billede af, hvem vi er. Men hvor går egentlig grænsen for, hvad virksomheder og myndigheder skal vide om os? Det var et af de centrale spørgsmål, da Greve Gymnasium torsdag var vært for et debatarrangement, som videnskabsfestivalen Forskningens Døgn i samarbejde med Det Etiske Råd stod bag.