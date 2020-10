De unge kan få styr på fremtiden på trods af corona

- Vi plejer at få besøg af flere hundrede spændte unge og deres forældre til uddannelsesmessen. Lige nu kan vi ikke mødes fysisk på samme måde, men det skal ikke gå ud over vores unge. Den her årgang skal også have al den viden og inspiration, de skal bruge. Derfor vil jeg opfordre alle familier med store skolebørn til at sætte sig sammen foran skærmen og bruge en time eller to på at blive inspireret og komme lidt tættere på, hvad de unge kan blive, og hvad det kræver, siger Majbrit Møller, leder af Greve Kommunes Ungecenter.