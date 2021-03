Send til din ven. X Artiklen: De store smil var fremme: Håndboldpiger kan træne igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De store smil var fremme: Håndboldpiger kan træne igen

Greve - 04. marts 2021 kl. 10:34 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Udover lange bukser, løbesko og hættetrøje var glæden og de store smil også fundet frem fra gemmerne, da pigerne på Greve Håndbolds U16 hold kunne mødes til udendørs træning onsdag aften.

Det var den blot anden træning i år, og selvom den 20 grader varme hal og harpiksindsmurte bolde er skiftet ud med to grader, åben himmel og kolde fingre, så findes der for pigerne ikke meget, der er bedre end at kunne mødes og træne igen.

- Det er mega fedt. Jeg har savnet pigerne sindssygt meget, og det er bare dejligt at opleve det fysiske fællesskab igen, siger 16-årige Isabel Refdahl Thoudahl.

Samme toner lyder fra 16-årige Maja Spelmann.

- Træningen er selvfølgelig ikke den samme, når vi har kolde fingre og bolde uden harpiks, men det er dejligt at mærke sammenholdet igen, siger hun.

For 15-årige Nicoline Hansen har pausen væk fra pigerne været endnu mere speciel. Hun havde netop skiftet til Greve Håndbold fra Næstved, da al idræt blev lukket ned i starten af december,

- Jeg nåede lige at være med til en enkelt kamp og var lige faldet til, da det hele blev lukket ned, siger hun.

- Så det har været hårdt at være væk fra de venskaber, jeg lige havde fået.

Online træning Under de tre måneders nedlukning har pigerne holdt sig i gang ved at løbe nogle ture, og to til tre gange om ugen har de mødtes online, hvor de har lavet forskellige øvelser bag skærmen.

Det har de ifølge træner Kristian Schulze-Koops dels gjort for at holde kroppen i gang.

- Men det har også været vigtigt at holde fast i fællesskabet mellem pigerne. Det er jo ikke for min skyld, at de kommer til træning. Det er for hinandens skyld, siger han.

Men selvom de har mødtes bag skærmen, så har det ikke kunnet erstatte møderne i den virkelige verden. Det forklarer Isabel Refdahl Thoudahl, som har stået for at vælge øvelserne, de lavede online.

- Der var nogle enkelte gange, hvor vi blev hængende og fik snakket lidt, men de fleste gange kørte vi bare øvelserne igennem og lukkede ned. Der var ikke det samme nærvær, som der er, når vi mødes rigtigt, siger hun.

Glad træner Det er ikke kun blandt pigerne, at begejstringen er høj. Det er den også hos træner Kristian Schulze-Koops, der dog mest af alt glæder sig på spillernes vegne.

- Det er dejligt at se, hvor glade de er for at se hinanden, og da vi havde første træning i mandags, var det ligesom at se, når køerne kommer på græs i foråret, siger han.

Udover U16-holdet er alle øvrige håndboldhold i Greve Håndbold kommet i gang med træningen igen. Det foregår rundt om i kommunen, blandt andet på multibaner ved Holmeagerskolen og Damagerskolen.