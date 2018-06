Boule Hedebos Anders Erlandsen i koncentreret petanquemode.

Danske petanquespillere får international opmærksomhed

Greve - 04. juni 2018 kl. 17:02 Af Steffen Kristiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk petanques duks, Karlslunde Idrætsforenings petanqueafdeling Boule Hedebo, havde vejrguderne på sin side under afviklingen af jubilæumsudgaven af den årligt tilbagevendende internationale ranglisteturnering Hedebo Open. Siden starten i 1989 har man nu rundet udgave nummer 30.

Under alle tre stævnedage fra fredag til søndag stod den i dagtimerne på total sol fra en skyfri himmel og i aften- og nattetimerne på stjernekig både på banerne og på himlen. Således også til den sene tripplefinale lørdag aften, hvor tæt ved 300 medlevende tilskuere bragte stemningen helt i top, da der for første gang i mange år blev budt på en ren dansk finale.

- Dansk Petanque er efterhånden kommet godt med også i international sammenhæng. Vi havde i år deltagelse af 500 spillere fordelt på 134 tripple- og 144 doublehold i de åbne rækker samt 38 hold i den rene kvindedouble fra samlet set 10 nationer. Så det er da fornemt, at danske spillere kan være med helt fremme, siger Jan Hansen fra arrangementsgruppen.

Ganske vist var stævnet i år uden regerende verdensmestre, men det udhuler ikke de danske deltageres toppræstationer.

- Desværre falder vores termin for Hedebo Open sammen med flere nationale mesterskaber. Det har udelukket især franske topspillere fra at være med, men at Danmark har fået vækket den internationale opmærksomhed ses blandt andet af, at tre af vore medlemmer er specielt indbudt til at være med i det franske sportsblad L'Equipes TV-transmitterede petanqueturnering til efteråret. Kun otte hold er inviteret, og vi tror da på, at vore tre spillere vil klare sig ganske godt i den sammenhæng, siger Jan Hansen.

De tre er Morten Saxild-Hansen, Anders Erlandsen og Morten Junge Olsen, der alle var med lørdagens tripplefinale. Fem af de seks spillere er endda fra samme klub, nemlig Boule Hedebo. Foruden de tre nævnte var det Lasse Machholdt Dithmar og Morten Per Laursen. Sjettemand var den tidligere Boule Hedebo-spiller Daniel Presutti, der nu stiller op for Hvidovre.

Vinder af den tætte og spændingsmættede finale blev Morten Saxild-Hansen, Anders Erlandsen og Lasse Dithmar.

I søndagens kvindedouble finale var det ligeledes to danske hold, der dystede, og i begge tilfælde var de sat sammen af spillere fra Starmasters i Solrød og Boule Hedebo. Efter et gedigent splitskud, der spredte Hedebos Tanja W. Gromadas og Starmasters Maria Svenssons ellers vel tilrettelagte kugler omkring grisen, blev det en formsag for Camilla Svensson fra Starmasters og hendes makker Maria Saxild-Laursen fra Hedebo at tage stikket og de udsatte ranglistepoint hjem.

I Boule Hedebo glæder man sig over de fine træningsforhold, klubbens nye hal giver medlemmerne. Det har blandt andet lokket flere nye medlemmer til. Yderligere er udenomsarealerne nu også klar efter renovering af dræn og overflade, så der kan anlægges op til 100 ekstra baner, som tilfældet var under Hedebo Open. De forbedrede træningsmuligheder har været med til at løfte niveauet betragteligt i klubben

- Efter en vinter med absolut optimale indendørs træningsmuligheder i Danmarks største og nyeste petanquehal har klubben nu sat kurs mod atter at få et hold i 1. division. Klubbens hold i 1. division måtte sidste år lide den tort at rykke ned fra 1. division. Det er mange år siden, at klubben ikke har haft hold i alle tre divisioner. Så nu sættes alle sejl til. Eliteholdet satser benhårdt på i 2018 at blive danmarksmester for hold for 10. år i træk, siger klubbens pressekvinde, Dora Voss Andersen.

Efter første runde i Dansk Petanque Forbunds sommerlandsturnering, hvor klubbens elitehold, 2. divisionsholdet, danmarksserieholdet og de fire regionalhold deltog, lykkedes det for eliteholdet at få maksimal pointhøst med hjem, nemlig seks. Det samme lykkedes for 2. divisionsholdet.