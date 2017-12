Se billedserie Poul Holm Sport var det første sportsfirma, da den slog dørene op i 1867 i Silkegade. Siden er virksomheden flyttet til Karlslunde, og fokusset har rykket sig fra detail- til engrossalg. Foto: Jan Vodstrup Nielsen - sandsynligvis fra 1930?erne foran butikken i Silkegade.

Danmarks ældste sportsfirma fylder rundt

Greve - 09. december 2017 kl. 06:06 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er svært at tænde for fjernsynet, uden at man støder på en kamp i håndbold, fodbold eller en tredje sportsgren.

Sådan var det langt fra i 1867, da Poul Holm Sport åbnede dørene til sin butik i Silkegade nummer 11 i København. Dels var fjernsynet ikke opfundet, dels var sport forbeholdt overklassen, som var den eneste, der havde pengene og tiden til at dyrke sport. Som den første sportsbutik i Danmark, solgte Poul Holm Sport remedier til de forskellige sportsgrene, og det var i butikken i Silkegade, at kendte sportsstjerner og kongehuset kom forbi, når de skulle have nyt udstyr. Poul Holm var indehaveren af butikken, som solgte uldbukser syet af straffefanger i Horsens Tugthus til sportsudøverne.

Det var først i tiden omkring 1896, hvor de første olympiske lege blev afholdt i Athen, at sporten kom bredere ud til masserne i storbyerne og senere resten af landet. Dengang var det primært boksning, gymnastik og brydning, som var de mest populære sportsgrene, og senere kom fodbold og håndbolden til. Centralt i udviklingen står Poul Holm Sport, der har været med hele vejen, og mandag kan virksomheden, der i fire årtier har holdt til i Karlslunde, fejre 150 års jubilæum.

I takt med, at der kom stormagasiner i København som Illum, Magasin og Daells Varehus samt sportskæder, blev konkurrencen hårdere og hårdere for Poul Holm Sport, og det betød to ting.

Bliver i Karlslunde

Først og fremmest var virksomheden nødt til at tænke alternativt for at køre videre, dels flyttede den i 1978 ud af København, da Poul Steiner overtog Poul Holm Sport fra sin far, der gik på pension. Poul Steiner havde et trykkeri og boede i Karlslunde. Han valgte at lave Poul Holm Sport om fra detail- til engrosbutik.

I dag er kunderne skoler og institutioner, idrætsforeninger, handicapidrætten, firmaer samt Sundhed-/ Rehabsektoren. Mange af de gamle produkter fra sportens pionertid er stadig at finde i sortimentet, men udviklingen og tidens trends har naturligvis sat sit præg, forklarer Jan Vodstrup Nielsen, der er indehaver af Poul Holm Sport.

- Man skal følge med i udviklingen, siger Jan Vodstrup Nielsen, der i 1998 overtog virksomheden efter Poul Steiner.

I dag har virksomheden tre ben at gå på. Dels er der sportsartikler, profilbeklædning med trykning og redskaber til ergo- og fysioterapeuter.

- Det sværeste område er sportsartiklerne. Der går udviklingen mod webbaseret handel, og der er konkurrencen benhård. Vi har en webshop, men vi tilrettelægger den ikke efter, at hr. og fru Jensen går ind og køber. Havde vi kun haft det ene af de tre ben, havde det set svært ud, siger Jan Vodstrup Nielsen, som er en af tre medarbejdere i Poul Holm Sport, der har adresse på Metalgangen i Karlslunde.

Det er der, jubilæet markeres med en reception fra klokken 14 til klokken 17 på mandag for forretningsforbindelser samt venner af huset.

