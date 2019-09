Morten Dahlin har fra dags dato taget tre måneders orlov fra byrådsarbejdet i Greve. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Dahlin tager orlov fra byrådet

Greve - 23. september 2019 kl. 12:00 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag er en lidt speciel dag for Morten Dahlin. Han blev valgt ind i byrådet i 2009 og har dermed været medlem af kommunalbestyrelsen i en tredjedel af sit liv. Nu er det slut i en kortere periode. Han har nemlig søgt om orlov fra byrådsarbejdet i de kommende tre måneder af arbejdsmæssigt årsager begyndende fra dags dato.

- Det skyldes ikke, at jeg er træt af byrådsarbejdet, tværtimod, men at jeg ikke vil passe mit arbejde i byrådet med venstre hånd. Jeg har altid lært, at man skal passe sine jobs ordentligt, siger Morten Dahlin, der ved folketingsvalget blev valgt ind for Venstre.

Han fortæller, at der til første møde i indfødsretsudvalget på Christiansborg var 3000 sider, som han skulle læse, inden mødet startede. Han kan også se i kalenderen, at der er en del overlap mellem møder i folketinget og byrådet. Morten Dahlin understreger, at der blandt hans kollegaer er opbakning til beslutningen.

- Jeg regner stærkt med at være tilbage i byrådet på fuld power om tre måneder, når jeg har fået tid til at sætte mig ind i de udvalg, som jeg er medlem af på Christiansborg, siger Morten Dahlin.

Han er Venstres ordfører for indfødsret, integrationsydelser og ungeindsatser, mens han i Greve er gruppeformand for Venstre i Greve og formand for integrations-, beskæftigelses- og ungdomsudvalget. Hans plads i byrådet vil de kommende tre måneder blive overtaget af Dorthe Bøgh Madsen

Når politikere tager orlov fra deres byrådsarbejde, opstår der ofte en diskussion og nogle steder harme over, at politikerne får løn, selv om de har orlov. Det vil Morten Dahlin også få, mens han er på orlov.

Pengene, som han får fra kommunen, kan han af lovgivningsmæssige årsager ikke frasige sig, men han kommer ikke til at bruge dem på at forsøde tilværelsen. Vederlaget vil han i stedet donere til Greve Ungdoms Brandvæsen.

- De gør et godt stykke arbejde, og når jeg ikke kan frasige mig vederlaget, får de pengene, siger Morten Dahlin.

Han kalder det åndssvagt, at reglerne siger, at en lokalpolitiker, der tager orlov, ikke kan sige nej til at modtage penge i perioden.

- Det vil jeg kæmpe for at lave om på i folketinget, for det er ikke fair, at jeg får skattekroner, mens jeg er på orlov, siger Morten Dahlin, der altså nu må følge byrøddernes arbejde på afstand.

- Det bliver ikke særligt sjovt at tage orlov, men jeg skylder de mennesker, der har stemt på mig, at gøre arbejdet ordentligt, og det kan jeg ikke lige nu, siger han.