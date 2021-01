Morten Dahlin (V) er formand for beskæftigelsesudvalget i Greve. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Dahlin om stigende ledighed: - Vi må bare vente på, at samfundet åbnes igen

Greve - 13. januar 2021 kl. 15:09 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Greve Kommune oplever en stigende ledighed blandt borgerne, men på trods af en række forskellige tiltag er der ikke meget andet at gøre, end at vente på at samfundet åbner sig op igen.

I Danmark glæder de fleste sig til, at befolkningen bliver vaccineret mod Covid-19, så samfundet igen kan vende tilbage til en normal tilstand, hvis vi efterhånden kan huske, hvordan det er. På jobcenteret i Greve Kommune glæder de sig givetvis endnu mere, for før samfundshjulene kommer i sving igen, er der ikke meget de kan gøre for at få gjort bugt med den store pukkel af ledige, som har mistet deres job som følge af nedlukningen i foråret og den seneste nedlukning i december.

Det fortæller Morten Dahlin (V), formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget. Han og de øvrige medlemmer af udvalget blev i mandags orienteret om udviklingen i ledigheden i Greve Kommune, og efter et par måneder med faldende ledighed hen over sommeren steg den igen i oktober, november og december.

Det betyder, at der siden 9. marts sidste år til 13. december er sket en nettotilgang af ledige i kommunen på 317 personer.

- Vores forventning er desværre, at det tal vil stige i løbet af de kommende måneder, fordi landet igen er blevet lukket ned, siger Morten Dahlin.

Nettotilgangen af 317 ledige betyder, at der 13. december var 1203 ledige i kommunen i alt. Det svarer til en stigning på 36,4 procent siden 9. marts. På landsplan er ledigheden steget med 18 procent og i Region Sjælland er den steget 15,2 procent.

Selvom det kan se voldsomt ud, når man sammenligner tallene, så understreger Morten Dahlin, at Greve Kommune ikke er hårdere ramt end nabokommunerne og andre pendlerkommuner i nærheden af København.

- Det er i høj grad den samme type arbejdsstyrke, der er bosiddende i de kommuner. I Greve arbejder de fleste i Københavnsområdet, og vi har desværre set, at netop København har været hårdest ramt under coronanedlukningen, siger Morten Dahlin.

- Derudover har vi en del ledige i kommunen, som var ansat i Københavns Lufthavn.

Tiltag løser ikke alt Som en konsekvens af den første nedlukning i foråret, besluttede Greve Kommune at sætte en række tiltag i søen, der skulle gavne de mange ledige og sikre, at der fortsat var arbejde at få. Blandt andet besluttede kommunen at fremrykke anlægsprojekter, ligesom der blev ansat tre nye sagsbehandlere i kommunen.

Men selvom der siden er gjort et stort arbejde for at efteruddanne ledige og hjælpe nogle til at finde midlertidige jobs, så er der ikke meget at gøre, før der kommer gang i økonomien igen, lyder det fra Morten Dahlin.

- Det er en topprioritet for os at hjælpe så mange ledige som muligt tilbage på arbejdsmarkedet, men den eneste måde vi kommer tilbage og får flest mulige i jobs, er når vi kan åbne op igen. Der skal gang i økonomien på landsplan, før vi ser en ændring, siger han, og understreger, at han har stor sympati for de Morten Dahlin fortæller, at selvom visse brancher har det hårdt, så er der andre brancher såsom byggeri og transport, hvor der sker en positiv udvikling.

- Vi har haft et fokus på, hvordan vi kan skabe kontakt mellem nye ledige og de brancher, hvor der er fremgang, siger Morten Dahlin og understreger, at han har stor sympati for de mennesker, der i øjeblikket står uden arbejde.

- Det er nogle andre typer, som har brug for a-kassen og jobcentret, end vi er vant til. Mange har aldrig prøvet at være ledige før, og det er en stor udfordring for dem selv og for vores medarbejdere, siger Morten Dahlin

En del af løsningen har været efteruddannelse og opkvalificering, så nogle af de ledige har kunnet varetage opgaver i brancher som byggeriet og logistikbranchen, der har oplevet positiv udvikling under coronakrisen.

Morten Dahlin understreger dog, at den vigtigste opgave lige i øjeblikket ikke er på jobcenteret.

- Det bedste, vi kan gøre som kommune lige nu, er at hjælpe til med at få vaccineret så mange borgere som muligt. Det kan måske give den tryghed der skal til for, at vi igen kan åbne op og få livet tilbage, siger han.