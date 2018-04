Dagligdag på Kofoeds skole

Det var i 1928, at Hans Christian Kofoed oprettede skolen med det formål at yde hjælp til selvhjælp til mennesker, der har sociale vanskeligheder. På det tidspunkt var det ikke finanskrise, men den store krise i Europa, som trængte sig på. Der var heller ikke samme mulighed for at få socialhjælp, som der er i dag. Så mange havde brug for hjælp til de helt praktiske ting som f.eks. tøjvask, et bad og måske madlavning. Man kunne med et klippekort tjene sig til forskellige goder, for det har hele tiden været et motto på skolen, at man skulle yde for at kunne nyde, alt efter hvad den enkelte havde brug for. I dag er der både mulighed for råd og vejledning, værksteder eller måske akut hjælp, hvis der mangler overnatning eller noget andet.