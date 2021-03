Maria Witthøft er formand for DSU Greve/Solrød og stille også op til kommunalvalget for Socialdemokratiet. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: DSU genstarter i Greve og Solrød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DSU genstarter i Greve og Solrød

Greve - 23. marts 2021 kl. 17:44 Kontakt redaktionen

Greve: Indtil generalforsamlingen havde medlemmerne af DSU Greve/Solrød været aktive i DSU Køge, hvor også den nyvalgte formand for DSU Greve/Solrød, Maria Witthøft, tidligere har fungeret som formand.

DSU er en politisk uafhængig organisation og er Danmarks stærkeste politiske ungdomsorganisation med mere end 2.000 aktive medlemmer. Alle kan være medlem af DSU, men er man over 30 år, bliver man medlem af støtteafdelingen. Som medlem kan man deltage i kurser og konferencer og få indflydelse på DSU's politik. Derudover får man mulighed for at møde spændende mennesker og engagere sig i kampen for et bedre samfund.

- DSU Greve/Solrød vil fokusere på at skabe lokal forandring i både Greve og Solrød gennem synlige aktiviteter. Vi synes, at der alt for lidt politisk vilje og lyst til at se på de udfordringer, som ungdommen har i dag.

- Jeg er opvokset i Greve kommune og jeg har boet her hele mit liv. Derfor er det naturligt for mig, at vi samler nogle gode, engagerede unge mennesker i DSU Greve/Solrøds nye bestyrelse. Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang og snakke med en masse unge mennesker om, hvad de synes, der mangler i netop deres lokalområde, siger den nyvalgte formand Maria Witthøft.

- Generelt vil jeg sige, at det også er bestyrelsen mål, at der skal afholdes arrangementer for vores medlemmer i Greve og Solrød, som både er sjove og udfordrende, når det er muligt igen. Vi skal også have det sjovt! Vi drømmer om fester, spilleaftener og besøg på Borgen - og meget andet godt. Så hvis der er unge mennesker, der har lyst til at høre mere om DSU Greve/Solrød, så skal man endelig kontakte mig på 61 79 67 61 eller via de sociale medier, siger Maria Witthøft, der netop er valgt som afdelingens kommunalvalgskandidat på generalforsamlingen. Hun lover samtidigt, at hun vil kæmpe for at få så meget DSU-politik som muligt ind i byrådet.

Bestyrelsen består af: Formand Maria Witthøft, næstformand Stine Vinther Pedersen, kasserer Laura Shkoza, bestyrelsesmedlem Sofie Ivert Bøgh og bestyrelsesmedlem Freja Fussing.