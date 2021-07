Liselott Blixt (DF) mener ikke, at der er kommet noget nyt de seneste dage om den afskedigede kommunaldirektør, som retfærdiggør, at der bliver lavet en politianmeldelse fra Greve Kommune. Arkivfoto: Thomas Olsen

DF afviser ekstraordinært byrådsmøde

Greve - 13. juli 2021 kl. 12:07 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

- Der er ikke kommet noget nyt frem, som vi ikke vidste i forvejen. Vi har haft fire møder med revisorer og jurister, hvor der har været mulighed for at stille spørgsmål, og der er ikke kommet mange spørgsmål fra dem. Vi har fået svar på, hvad man kan gøre, og hvad de forskellige ting vil betyde, siger hun.

Ifølge Liselott Blixt skal kommunen bevise, at den afskedigede kommunaldirektør bevidst brugte kommunens kreditkort til private indkøb for cirka 15.000 kroner, og det er svært at bevise ifølge juristerne, forklarer Liselott Blixt.

- Derfor vil det være dyrere at lave en advokatundersøgelse, som hurtigt kan koste op mod en halv million kroner ekstra, og så bliver det jo endnu dyrere for borgerne, siger Liselott Blixt.

Der er indgået en fratrædelsesordning, hvor Claus Thykjær får to millioner kroner. På Facebook har han skrevet, at indkøbene blev foretaget med kommunens kreditkort ved en fejl og at han har tilbagebetalt pengene. Samtidig mener han, at afskedigelsen er en hård beslutning.

Flere læsere, som har skrevet til redaktionen, undrer sig over, at den afgående kommunaldirektør får to millioner kroner af kommunen for at blive afskediget, når han har haft rod i, hvad der var hans eget og hvad der var kommunens kreditkort, blandt andet når andre offentligt ansatte kan blive fyret for mindre fejl uden at få penge med fra arbejdsgiveren.

- Jeg forstår godt, at der er nogle, der undrer sig over det, og jeg vil også helst smide ham på porten uden en rød reje og sige, at han har dummet sig. Jeg har også mistet tilliden til ham. Problemet er, at kmmunen og hans fagforening DJØF har lavet en aftale, hvor der indgår sådan en fratrædelsesordning. Vi har fået at vide af kommunens jurister og revisorer, at det her er en god aftale, siger Liselott Blixt, der altså mener, at fratrædelsesordningen på to millioner kroner er den bedst mulige aftale, og at en politianmeldelse hurtigt kan blive endnu dyrere for skatteborgerne.

- Jeg har spurgt ind til, hvordan aftalen var, da Claus Thykjær blev ansat, og jeg vil spørge ind til det igen, når der skal ansættes en ny kommunaldirektør, så vi ikke ender med en lignende situation fremover, siger Liselott Blixt.

