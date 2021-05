Cykler og støvsuger stjålet

På Navergangen i Karlslunde har der været indbrud i en virksomhed, efter at et vindue blev knust. Der var spor af færden på stedet, idet der lå henkastet diverse ting på gulvet. Stjålne genstande: Gulvsliber, diverse redskaber og en industristøvsuger.

På Digehuset er der blevet stjålet flere cykler. Anmelder oplyste, at der havde været indbrud i ejendomskontorets materielgård. Anmelder oplyste, at gerningsmanden var kommet ind ved at bryde en låge op.