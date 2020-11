Cykeltyverier skal til livs

Et enigt byråd besluttede mandag aften, at Plan- og Udviklingsudvalget skal se undersøge, hvilke muligheder der er for at nedbringe antallet af cykeltyverier i Greve Kommune.

Som Dagbladet skrev i sidste uge, var forslaget stillet af Enhedslisten og Socialdemokratiet, der på baggrund af, at der i 2019 blev stjålet 319 cykler i Greve Kommune, ville have undersøgt, hvordan kommunen kan være med til at få nedbragt det antal.