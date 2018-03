Mads Blom er administrerende direktør hos Cramo, som er rykket til nyt domicil i Greve. Pressefoto

Cramo på plads i nyt domicil i Greve

Greve - 31. marts 2018 kl. 14:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks førende leverandører af pavilloner Cramo Adapteo er på plads i nyt domicil med lager og kontor i Greve.

Den nye kontorbygning er ikke helt almindelig, den er nemlig opbygget af virksomhedens egne pavillonmoduler.

Med det nye er der balance mellem landsdelene. Cramo Adapteo samler alle aktiviteter på Sjælland på en 15.000 m2 stor grund, centralt beliggende tæt ved motorvejen. I Randers råder pavillonudlejeren over en tilsvarende grund med lager og servicerer kunderne i vest.

- Med flytningen til Greve udvider vi kapaciteten med 50 procent, som er en del af vores vækststrategi om i 2020 at fordoble omsætningen, siger Mads Blom, adm. direktør, Cramo Adapteo og fortsætter:

-I løbet af de seneste år er der sket meget. Vi overtog Just Gruppens pavillondel og fik et bredere udvalg af løsninger, og vi har solgt maskinudlejning fra. Tilbage er et fokuseret Cramo Adapteo, som er klædt på til at rådgive og servicere pavillonkunderne.

Mads Blom fortæller, at virksomheden med flytningen står bedre rustet til at sætte tempo på udrulningen af den strategi, som blev vedtaget sidste år.

-Strategien er, at vi i endnu højere grad skal være med til at forme udviklingen. Nye digitale værktøjer vil forbedre vores kunders oplevelse, og et bredt udvalg af pavilloner matcher deres behov, uanset om det er institutioner, skoler, beboelse, kontorer eller håndværkercamps, siger han.

Med et nyt digitalt program, Cramo Draw, kan kunderne selv tegne og undersøge, hvordan deres behov bedst kan løses.

Mads Blom fortæller, at et servicemål er altid at have mindst 300 pavillonmoduler på lager, så kunder med kort varsel kan få dækket deres behov for enhver type moduler.

-Derudover ønsker vi at tilbyde totalleverancer, hvor kommuner, institutioner og virksomheder får hjælp til alt i forbindelse med at få etableret de midlertidige lokaler, herunder myndighedsbehandling og udenoms-arbejder, slutter han.