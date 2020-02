Countrymusik kommer til Tune

Et country band der spiller hits, så alle kan være med. De spiller hits fra 50`erne og frem til i dag. Der spilles begge slags musik: Country and Western! Der er Dolly, Kenny Rogers, John Denver, Johnny Cash og mange andre... Sammen udgør de en hård kerne af danske musikere med mange års erfaring, og alle har 100 % styr på deres instrument, sang og kor. Trine and The Handsome Cowboys er et liveband og spiller kun live musik, ingen rytmeboks eller andre digitale hjælpemidler. Det er et underholdende live band, der sætter en ære i at festen bliver en succes.