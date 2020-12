Corona giver færre sygedage

Det fjerdehøjeste sygefravær blandt landets kommuner. Sådan lyder konklusionen i den borgerlig-liberale tænketank Cepos' seneste opgørelse over sygefraværet blandt lærerne i landets folkeskoler for hele 2019. Her udmærker Greve Kommunes ni folkeskoler sig ved at have et fravær på 14,4 dage per lærer per år. Landsgennemsnittet er på 11,1 sygedage per lærer per år. Undersøgelsen viser, at sygefraværet er højest på de yngste klassetrin.