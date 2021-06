Se billedserie Anja Larsen er en af af tovholderne på projektet. Hun har også ansvaret for virksomhedens instagramprofil, hvor de også vil promovere den nye container.Foto: Emil Kristensen

Containeren Berta skal hjælpe snedkere med bæredygtigheden

Greve - 26. juni 2021 kl. 08:45 Af Emil Abkjær Kristensen

Greve: En opstillet container foran værkstedet skal hjælpe snedkervirksomheden Arne Pedersen med at blive mere bæredygtige.

Og hvordan skal den så det, tænker du måske.

Idéen med containeren, som i øvrigt har fået navnet Berta, er, at virksomhedens omtrent 150 ansatte håndværkere, kan stille ting ind i containeren, som de af den eller anden grund ikke selv kan bruge, men som alligevel er for gode til at smide ud.

Det kan fx være gamle køkkenlåger, som er pillet ned i forbindelse med en udskiftning, eller en pakke med gulvbrædder, som alligevel ikke blev brugt på en opgave.

- Det er jo ingen hemmelighed, at der ofte er en del affald, når vi arbejder på store byggeprojekter, og nogle gange er der gode materialer, som ryger afsted på genbrugspladsen, der godt kunne være blevet genbrugt, siger Christen Jensen, drift og markedschef hos Arne Pedersen.

Han forklarer, at idéen opstod efter et længere samarbejde med Dansk Industri om bæredygtighed og FN's verdensmål.

I det daglige arbejde, er det Carsten Mathiesen, der arbejder på pladsen foran værkstedet og snedkerlærling Anja Larsen, der skal drive projektet fremad.

Anja Larsen forklarer, at der er mange gode hensigter med containere, og hun ser med spænding frem til, hvordan det kommer til at fungere i praksis.

- Det er planen, at vores egne håndværkere måske kan få glæde af tingene, hvis de fx står og mangler en lille rest af gulvbrædder eller en bordplade på en opgave, så kan de svinge ind og se, om der står noget de kan bruge, i stedet for, at de skal ud og købe nyt, siger hun.

I første omgang kommer de til at holde øje med, hvor hurtigt containeren bliver fyldt, men noget kunne tyde på, at det kommer til at gå relativt hurtigt. I hvert fald var der blandt andet både bordplader, gulvbrædder, køkkenskabe og en køkkenvask, da containeren blev indviet fredag eftermiddag.

- Vi skal lige have os et overblik, og så skal vi finde ud af, hvordan containeren kan indrettes med reoler og hylder, så man sikrer et godt overblik, lyder det fra Anja Larsen, der dog giver udtryk for, at det selv i et snedkerfirma kan være svært at finde håndværkere, der har tid til opgaven.

Støtte til foreninger

Udover at firmaets egne medarbejdere kan gå på jagt i containeren, så er det planen, at der skal etableres samarbejder med lokale foreninger, som kan få lov til at tømme containeren gratis, når den er godt fyldt op.

- Vi forestiller os, at de får indholdet kvit og frit mod at de tømmer den, og så kan de forsøge at sælge det videre eller bruge materialerne til deres egne byggeprojekter, siger Christen Jensen.

Materialeudlejningsvirksomheden GSV har stillet containeren gratis til rådighed for Arne Pedersen, som de i forvejen har et godt samarbejde med. Og det krævede ikke megen betænkningstid, da snedkervirksomheden bragte idéen på banen, lyder det fra Palle Thuge, salgskonsulent hos GSV.

- Vi har selv et stort fokus på miljøet og bæredygtighed, så det er helt naturligt for os at bakke op om et projekt som det her, siger han.

Containeren Berta blev som nævnt officielt indviet fredag formiddag, og i løbet af de kommende uger vil den også blive præsenteret for firmaets medarbejdere.