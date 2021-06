Claus Thykjær: - Jeg har begået personlige fejl

Mandag aften besluttede byrådet i Greve Kommune at stoppe samarbejdet med kommunaldirektør Claus Thykjær, og i et facebookopslag erkender den nu tidligere direktør, at han har begået personlige fejl, uden at komme nærmere ind på, hvilke fejl, der er tale om, og så giver han udtryk for, at det er en høj pris, han betaler for de fejl.