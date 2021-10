- Jeg modtager dagligt kommentarer, der ikke har noget med politik at gøre. Jeg indgår gerne i dialoger, men kan man ikke komme med noget sagligt, er det ikke i min interesse. Jeg modtager heldigvis også positive tilkendegivelser, siger Christoffer Wadil Columbus, der stiller op til kommunalvalget for Party Partiet. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Christoffer vil skabe liv i Greve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Christoffer vil skabe liv i Greve

Greve - 23. oktober 2021 kl. 06:36 Kontakt redaktionen

Kommunalvalg: Party Parti vil kæmpe for ungdomsboliger, grøn omstilling, bedre psykiatrisk hjælp og mere farve i bybilledet.

Af Janus Spøhr

Greve: Det kan måske lyde som en gimmick, når man første gang hører om Party Partiet, der er på stemmelisten til kommunalvalget den 16. november.

Det er dog langtfra tilfældet, for bag det anderledes partinavn gemmer sig en ung mand med ambitioner om at gøre Greve til en mere levende kommune.

- Vi ser tingene fra et andet perspektiv, siger Christoffer Wadil Columbus, der er partiets eneste kandidat.

På Facebook har han blandt andet delt billeder af, at der i København under priden var malet regnbuefodgængerovergange, og han drømmer om at give mere farve til bybilledet i Greve.

- Hvorfor ikke erstatte fantasiløse græsarealer med engblomster, der skaber biodiversitet. Hvis vi lader være med at slå græsset, sparer vi samtidig nogle penge, som kan bruges andre steder. En anden idé er at give unge mulighed for at gøre, hvad de vil på et større område og så se, hvad de kan skabe i fællesskab. At investere i unge kan også give andre aldersgrupper noget nyt, siger han og forklarer, at han sjældent bliver inspireret, når han går en tur i Greve, modsat når han går i Musicon-området i Roskilde, på Reffen i København eller i Køge.

- I Høje Taastrup er de ved at lave verdens længste skateboardbane. Hvorfor tænker Greve ikke lige så stort, spørger han.

Flere ungdomsboliger

Som ung i Greve kan det være svært at finde en bolig, man kan flytte ind i, når man vil flytte hjemmefra. Det vil Christoffer Wadil Columbus gøre noget ved. Han nævner såkaldt 'tiny houses,' der er præfabrikerede og har vundet udbredelse i Sverige og Tyskland. Det er, som navnet antyder, mindre boliger, der vil fungere godt til unge.

- Hvis man investerer i dem, tror jeg, at Greve kan blive epicentret for grønne virksomheder. Alle penge skal ikke nødvendigvis komme fra kommunekassen, så de kan måske opføres i samarbejde med virksomheder, der gerne vil stille dem til rådighed for at blive mere udbredt. Jo flere unge, der bliver i Greve, jo flere skatteindtægter og mere liv kommer der, siger Cristoffer Wadil Columbus.

I sine forberedelser til valgkampen har han været i kontakt med byrådsmedlemmer og fulgt konferencer afholdt af Kommunernes Landsforening for at lave research på, hvilke udfordringer, der er ved at være lokalpolitiker. Samtidig har han kigget på, hvordan andre kommuner i Danmark og udlandet gør tingene på de områder, hvor han vil gøre en forskel.

- En af de forhindringer, som der kan være, er anlægsloftet. Jeg drømmer om, at cirkulært byggeri bliver fritaget fra anlægsloftet, siger han.

Tilbud fra partier

Party Partiets idéer udspringer ikke fra en politisk ideologi. Derfor har Christoffer Wadil Columbus takket nej tak til de tilbud fra etablerede partier, som han har fået.

- Jeg vil gerne stå frit og kaste idéer op i luften. Party Partiet er et seriøst parti, hvor vi kan komme med nogle idéer og hvor der er plads til at lave fejl, siger han og forklarer, at navnet er valgt for at skabe opmærksomhed.

Bedre psykiatri

For nylig fik Christoffer sin politiske debut til et valgmøde, da han var med ved debatten i Karlslunde. Det var ikke uden nervøsitet. Han droppede ud af gymnasiet i midten af 2.g, fordi der ikke var nogen speciel uddannelse eller job, som han drømte om. Nu arbejder han blandt andet i sin families virksomhed. Han er tilknyttet den lokale STU, som er særligt tilrettelagt uddannelse for unge med udfordringer, fordi han har Aspergers og en kronisk depression.

- Jeg vil kæmpe for en bedre psykiatri i Greve. Selvom jeg har døjet med ensomhed og har en diagnose, behøver det ikke at være en forhindring for at stille op til kommunalvalget. Jeg vil gerne vise, at alle kan udvikle sig, uanset hvilke udfordringer, de har, siger Christoffer Wadil Columbus.