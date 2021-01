Chauffør kørte 43 timer i julen: Får bøde på over en halv million kroner

Ved kontrol af takografen, der registrerer køre-hviletiden, kunne politiet se, at chaufføren havde kørt rigtig længe i lastbilen, og at chaufføren tilmed havde taget førerkortet ud af takografen, når han løb tør for køretid.

Tungvognscenter øst har tilbageholdt lastbilen som sikkerhed for betaling, men virksomheden har tilkendegivet, at de vil forsøge at betale bøden i den nærmeste fremtid for at få lastbilen tilbage.