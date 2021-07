Send til din ven. X Artiklen: Chauffør idømt flere års fængsel for indsmugling af 600 kilo hash Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Chauffør idømt flere års fængsel for indsmugling af 600 kilo hash

Greve - 09. juli 2021 kl. 12:41 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

En sensommeraften 18. august 2020 bakker en lastbil op til aflæsningsrampen ved et værksted på Agenavej i Greve. I lastrummet er der nudler, som er fragtet fra Spanien, og tre mænd begynder at læsse varerne af lastbilen, da politiet stormer ind og anholder de tre mænd og chaufføren.

For udover nudlerne er der også gemt mere end 310 kilo hash i lasten, og det skal vise sig, at det ikke er første gang, at chaufføren, en 54-årig mand fra Ungarn, har læsset hash af på Agenavej.

Det har han også gjort 7. august og 2. juni, mens han 5. maj fragtede 115 kilo hash til en adresse i Herning.

Ved retten i Roskilde blev den 54-årige ungarer idømt tre år og seks måneders fængsel for at transportere i alt 625 kilo hash til Danmark.

Sagerne mod de to personer, som modtog hashen i Herning og de tre personer, som modtog hashen i Greve, behandles for sig.

Blev omdirigeret Den 54-årige mand forklarede i retten, at han ikke vidste, at han fragtede hash. Udover nudler, forklarede han, at han i de andre tilfælde havde fragtet appelsiner og citroner i lastbilen.

I samtlige tilfælde blev den 54-årige chauffør dirigeret til at køre et andet sted hen og læsse varerne af, og det var hans chef, der via en krypteret app, bad chaufføren om at køre et andet sted hen.

Det viste sig også, at de varer, som chaufføren fragtede, i alle tilfælde blev sendt retur, fordi de ikke var friske nok, og i et af tilfældene vidste chaufføren allerede på forhånd, at varerne skulle retur.

En af de personer, som modtog varerne i Herning, forklarede, at han ikke mente, at chaufføren vidste, hvad han kørte med, mens en vidne, der var med til at modtage hashen i Greve forklarede, at der under anden leverance væltede en palle med citroner og hash, og at chaufføren var med til at samle det hele op.

Netop den forklaring var en af årsagerne til, at retten fandt den 54-årige mand skyldig, fordi de mente, at manden som minimum havde set de mere end 100 kilo hash, som blev samlet op og sat i en stabel.

Derudover blev der lagt vægt på, at han i alle tilfælde blev omdirigeret til adresser, som ikke var egnet til at modtage fødevarer, og at der på Agenavej nærmere var tale om et værksted.

Udover de tre år og seks måneders fængsel blev den 54-årige også udvist af Danmark og har forbud mod nogensinde at rejse ind i landet igen.