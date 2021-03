Charlotte Bisserup Bechfeldt er beæret over, at det er en enstemmig kreds, der har valgt hende som kandidat. Kim Sunesen, kredsformand, kalder hende talentfuld og ambitiøs.Pressefoto

Charlotte afløser Haarder: - Det er nogle store sko at fylde

Charlotte Bisserup Bechfeldt er blevet valgt som Venstres folketingskandidat i Greve/Solrød-kredsen. Hun erstatter Bertel Haarder, der ikke genopstiller ved næste valg.

Greve - 25. marts 2021 kl. 10:46 Af Emil Abkjær Kristensen

- Det er nogle store sko, der skal fyldes ud og en kæmpe arv, der skal løftes.

Sådan lyder det fra Charlotte Bisserup Bechfeldt, der netop er blevet valgt som Venstres folketingskandidat i Greve/Solrød-kredsen.

Det skete med et enstemmigt flertal i kredsen.

- Jeg er utroligt beæret over opbakningen, og det forpligter mig som kredsens kandidat, siger Charlotte Bisserup Bechfeldt

Når hun taler om en kæmpe arv, så er det med henvisning til, at hun erstatter Bertel Haarder, der i februar meddelte, at han ikke genopstiller til næste folketingsvalg.

Han deltog også i mødet, og den Charlotte Bisserup Bechfeldt fortæller, at han er en kæmpe støtte, hun kan læne sig op ad.

- Bertel og jeg taler ofte sammen, og det har vi gjort i et stykke tid. Han fungerer både som mentor og vejleder, og i forhold til viden og erfaring i politik er han helt uden sidestykke, siger hun.

Kredsen kommer først Kredsens nye kandidat håber, at der går et stykke tid, før det næste folketingsvalg, så hun har bedre tid til at lære sin nye kreds at kende. Det er nemlig de lokale udfordringer, der kommer til at definere den politik, hun kommer til at føre.

- Jeg har altid haft det sådan, at min kreds kommer i første række, så er det partiets politik og derefter min egen, siger Charlotte Bisserup Bechfeldt.

- Derfor ser jeg frem til at komme ud og tale med borgerne, virksomheder og foreningerne, når det igen er muligt at mødes.

Hun ser også frem til samarbejdet med de to kommuners Venstreborgmestre, som har en stor viden, hun kan trække på.

- Jeg har haft gode snakke med både Niels Hörup og Pernille Beckmann, og det er klart, at de ved, hvilke udfordringer deres kommuner står overfor.

- Men først gælder det kommunalvalget til efteråret, og her ser jeg frem til at kaste mig ind i kampen for, at de kan blive genvalgt, siger Charlotte Bisserup Bechfeldt.

Hun vil helst lære kredsen bedre at kende, før hun kan løfte sløret for hendes politiske mærkesager.

- Men som liberal vil jeg være med til at finde gode løsninger mellem det offentlige og private, som ikke altid er hinandens modsætninger, og så vil jeg arbejde for, at folkeskoleelever skal lære at tænke mere selvstændigt og innovativt, siger hun,

- De skal lære, at der er andre veje at gå, og der også er mulighed for at blive selvstændige og iværksættere, siger hun.

Glæde i baglandet Venstrekoryfæet Bertel Haarder er glad for, at det netop er Charlotte Bisserup Bechfeldt, der bliver hans afløser.

- Charlotte er et naturtalent med lige dele borgerlig, liberal og national profil. Hun har sunde holdninger til, hvad det offentlige skal blande sig i. Hun er en slider, der sætter sig mål og ikke giver op så let. Det var flot, at hun som ny kandidat fik 4.088 stemmer sidste gang og blev første suppleant. Ved næste valg skal hun have det sidste skub ind i Folketinget, lyder det fra Bertel Haarder i en pressemeddelelse.

Og hos den lokale kredsformand Kim Sunesen er der også begejstring at spore.

- Charlotte har det man kan kalde X-faktor. Hun er talentfuld, ambitiøs og så kæmper hun for, hvad hun tror på. Jeg ser utrolig meget frem til samarbejdet med Charlotte, og er helt overbevist om, at hun bliver et kæmpe aktivt for Greve/Solrød-kredsen og vores lokalområde, siger han.

Charlotte Bisserup Bechfeldt bor til dagligt på Amager, og ved seneste Folketingsvalg stillede hun op i Vordingborg-kredsen.