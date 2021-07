Foto: BESTSELLER for DIF og Team Danma

Cathrine fra GSB er udtaget til de Paralympiske Lege

Greve - 05. juli 2021 kl. 18:40

Greve: - Det er en helt vild følelse at være udtaget. Den eneste grund til, at jeg startede med at spille badminton, var for at kvalificere mig til PL. Det er en megafed følelse og helt fantastisk, fortæller Cathrine Rosengren, der netop er blevet udtaget til de Paralympiske Lege (PL) i Tokyo.

Cathrine Rosengren spiller badminton og blev europamester i både 2016 og 2018, og i år er det første gang, at sportsgrenen er på programmet til de Paralympiske Lege.

- Jeg vil rigtig gerne være med, hvor det er sjovt at spille om medaljer. Jeg har et klart mål om at komme hjem med en guldmedalje. Det kommer til at blive hårdt, men det er ikke umuligt, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, at det kommer til at ske. Jeg skal møde de samme tre-fire spillere, som jeg har stået i finalerne med gennem de seneste par år. Det bliver forhåbentlig os fire, der igen skal kæmpe om medaljerne, forklarer Cathrine Rosengren, der ikke kun glæder sig til det sportslige, men også til at være en del af en stor dansk trup.

FAKTA Catrine Rosengren

Født: 1. februar 1999

Hjemby: København S

Klub: Greve Strand Badmintonklub

Klasse: SU5

Handicap: Nerveskade i venstre arm

Udvalgte resultater: Bronze ved VM i damesingle 2017 og 2019. Europamester 2016 og 2018. - Det er megastort. Det er virkelig fedt at være en del af et hold. Jeg skal ikke kun spille for mig selv, men for hele Danmark - det er megastort og alt for fedt. Det plejer ofte kun at være mig selv, der er afsted, så det bliver virkelig fedt at være en del af et hold, fortæller en Cathrine Rosengren, der nu kan glæde sig til den helt store scene i Tokyo til sommer.

Det er første gang, at DIF har det operationelle ansvar for de danske atleters deltagelse ved de Paralympiske Lege. Opgaven varetages i et tæt samarbejde mellem DIF, Team Danmark og Parasport Danmark.

Både fra Team Danmark, Dansk Idrætsforbund og hos Parasport Danmark er der stor ros til Cathrine Rosengreen.

- Cathrine Rosengren er uden sammenligning Europas bedste damesinglespiller i parabadminton. Hun er en teknisk dygtig spiller, som til dato ikke har afgivet et eneste sæt til en europæisk modstander. Cathrine står skarpere end nogensinde og er klar til at tage kampen op mod de bedste kinesiske og japanske spillere, når det gælder topplaceringerne. Cathrine er samtidig en fantastisk ambassadør for parabadminton og er med til at udbrede kendskabet til idrætten blandt para-atleter, lyder det fra Michael Møllgaard, elitechef i Parasport Danmark.