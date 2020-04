Mosede Forts café bliver muligvis revet ned i år, hvis byrådet vil afsætte penge til det. Det kan på længere sigt åbne for, at der kan komme en ny café i stedet. Arkivfoto: Thomas Olsen

Caféen ved Mosede Fort kan rives ned

Regeringen har besluttet at suspendere anlægsloftet, som ellers tidligere har sat en begrænsning for, hvor meget landets kommuner må bruge på at renovere og opføre for eksempel bygninger og veje. For at sparke gang i økonomien og holde antallet af arbejdsløse på så lavt et niveau som muligt er anlægsloftet fjernet resten af 2020. Det åbner for, at Greve Kommune kan fremrykke nogle projekter, der ellers skulle have lavet om nogle år. Dog er betingelsen, at projekterne skal være færdige i løbet af årets udgang.

