Café Langsiden: Stamkunderne støtter os i den svære periode

Greve - 21. marts 2020 kl. 18:40 Af Emil Abkjær Kristensen

Som stort set alle andre mindre erhvervsdrivende er Café Langsiden ramt af coronakrisen, som har betydet, at indtægterne er faldet. Men selvom det er en udfordrende tid for Ghita Kortbek og Martin Probst, så har der også været lyspunkter. Det skyldes ikke mindst den faste skare af stamkunder, der gør, hvad de kan, for at bakke op.

- Vi har oplevet, at vores kunder har været enormt hjælpsomme med at dele vores opslag på sociale medier, så vi har fået spredt budskabet om, at vi sælger takeaway. De har selvfølgelig også hjulpet med selv at komme ned og hente en dagens ret, siger Ghita Kortbek.

På grund af coronakrisen har Café Langsiden ændret åbningstider, så der nu er åbent mellem 17 og 20. Her er det kun muligt at komme ned i butikken og afhente takeaway, hvor man kan vælge mellem en dagens ret og en anden udvalgt ret.

- Jeg har selv stået i bag disken, og jeg har oplevet, at nogle af kunderne er her for første gang, og det skyldes nok, at de er blevet opmærksomme på, at man også har mulighed for at tage maden med hjem, siger Ghita Kortbek.

Mandag aften kunne de melde, at dagens ret var udsolgt på halvanden time, og tirsdag var de også tæt på at sælge rub og stub. Opbakningen fra lokalsamfundet varmer, og derfor har Ghita Kortbek også et budskab til borgere i Greve og omegn.

- Støt op om de lokale, og hav dem i tankerne, når du ikke lige kan overskue at lave aftensmad. Det er lige meget, om det er os eller andre, for lige nu er der ingen tvivl om, at det er ren og skær overlevelse for mindre restauranter og caféer, siger hun.

Nye restriktioner - Tirsdag aften blev der meldt yderligere restriktioner ud fra regeringen og myndighederne, og det har også fået indflydelse hos Café Langsiden. Der vil kun blive lukket fem ind ad gangen, når der skal hentes takeaway, og de vil blive lukket ind af en dør og ud af en anden, forklarer Ghita Kortbek. Derudover har vi et stort område og en stor terrasse, så det er muligt for vores kunder at holde afstand til hinanden og på den måde undgå, at smitten spreder sig.

På trods af at folk bakker op, så er det en svær tid for caféen, som blandt andet har mistet de firmakunder, som havde frokostordning.

- De har jo sendt medarbejderne hjem, så det giver god mening. Derudover er Idrætscenteret lukket, så de kunder, vi har haft her, er også forsvundet, siger Ghita Kortbek.

Lige nu handler det om at komme nogenlunde igennem krisen, og vi håber selvfølgelig, at der ikke går lang tid, før det er overstået.