Send til din ven. X Artiklen: Byrådsmøde rykker til Karlslunde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsmøde rykker til Karlslunde

Greve - 21. april 2021 kl. 09:53 Kontakt redaktionen

Byrådets møde på mandag rykker endnu en gang ud, og denne gang foregår det i Karlslundehallerne, hvor tilhørere er velkomne.

Det er anden gang i år, Greve Kommunes politikere mødes til et fysisk byrådsmøde. Første gang var i marts 2021, hvor byrådet mødtes i Greve Idrætscenter. For borgmester Pernille Beckmann har det stor værdi at mødes fysisk med kollegaerne i byrådet.

- Vi har brug for at se hinanden i øjnene, når vi drøfter svære emner og tager beslutninger, der betyder meget for alle os i Greve, siger hun.

Politisk arbejde er undtaget forsamlingsforbuddet, og Greve Kommune følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afspritning, mundbind og afstand.

Har man lyst til at deltage, er tilmelding nødvendig og skal ske til chef for Byrådssekretariatet, Betina Bojesen, på beb@greve.dk. Hvis antallet af deltagere overstiger antallet af pladser, kan kommunen lukke for tilmeldinger.

Døren åbner klokken 18.30, og mødet begynder klokken 19.00 med en halv times spørgetid.

Der vil være håndsprit i hallen.

Alle skal bære mundbind, når de går og står, men kan tage mundbindet af, når de sidder ned.

Borgere, der vil stille spørgsmål i spørgetiden, skal gå frem til en mikrofon, og administrationen anbefaler at spørgeren beholder mundbind på.

Der er kun adgang for tilhørere, som ikke har symptomer på sygdom.

Karlslundehallerne ligger på Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde.