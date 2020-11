Byrådsmøde rykker online

Rettelse: I Sydkystens trykte avis fremgår det, at byrådsmødet også kan følges på kommunens hjemmeside. Det er en fejl. Byrådsmødet kan følges via kommunens Facebookside, og der vil efterfølgende blive linket til mødet på hjemmesiden. Vi beklager fejlen.

Der bliver ikke afholdt fysisk møde i byrådssalen, når byrådet har møde mandag aften. Det fortæller borgmester Pernille Beckmann. Byrådet vil i stedet afholde mødet online, så byrødderne sidde hjemme og deltage i mødet via computeren. Det er (selvfølgelig, fristes man til at sige) coronaen, der er årsag til beslutningen.

- Forud for hvert møde tager vi stilling til, om vi skal mødes fysisk. I øjeblikket har vi et højt smittetryk, og derfor har vi valgt at holde det online denne gang, siger Pernille Beckmann.