Enhedslistens byrådsmedlem i Greve, Mehmet Zeki Dogru, blev forleden overfuset, da han delte valgmateriale ud. Foto: Hasan Demir

Byrådsmedlem overfuset: 'Håber du får hjertestop'

Greve - 13. oktober 2021 kl. 09:58 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Det var en helt almindelig dag for Mehmet Zeki Dogru, da han i weekenden var ude at dele valgmateriale ud på Greve Station. Det er en del af valgkampen op mod kommunalvalget at forsøge at gøre opmærksom på sig selv, men på Greve Station var der nogle, som råbte af ham, og derfor valgte han at gå videre til et område i nærheden for at dele flyers ud.

Her kom tre mænd hen mod ham, og den ene spurgte, om det ikke 'var Mehmet fra Enhedslisten.' Jo, lød svaret fra byrådspolitikeren, som troede, at den mest frembrusende af de tre ville have en flyer. Den slog han ud af hånden på Mehmet Zeki Dogru, og så blev den almindelig dag til en særlig dag.

- Han sagde, at han håbede, at jeg ville få et hjertestop på vej hjem. Det var ubehageligt og gjorde ondt at høre, siger Mehmet Zeki Dogru.

Mange oplevelser Han har tidligere hørt bandeord fra personer, som ikke kan lide ham eller Enhedslisten, og han har tidligere oplevet, at en person forsøgte at spytte på ham, men han har aldrig hørt så hårde ord.

- Der er nogle gange nogle, som siger, at vi i Enhedslisten vil have Cuba-tilstande i Danmark, og nogle kalder os en masse bandeord, men det her gjorde mig ked af det, siger Mehmet Zeki Dogru.

Han har valgt ikke at politianmelde episoden, fordi han ikke så det som en egentlig trussel, men mere et håb fra den udadreagerende mand, der håbede, at politikeren ville få et hjertestop. Efterfølgende valgte Mehmet Zeki Dogru at gå væk uden at svare manden.

Flere andre politikere har oplevet at blive overfuset, når de er blevet genkendt på gaden. Blandt andet fortæller Dansk Folkepartis byråds- og folketingsmedlem Liselott Blixt, at hun er blevet spyttet på.

For Mehmet Zeki Dogru betyder episoden, at der er et problem, som han gerne vil være med til at løse.

- Jeg får mere blod på tanden for at bevise, at der ikke er noget galt med mig. Vi i Enhedslisten kæmper for, at alle skal have det godt. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om du er kristen, jøde, buddhist, ateist eller muslim. Alle skal have det godt i Greve Kommune, og det er det, jeg kæmper for, siger Mehmet Zeki Dogru.

Han fortæller, at han har deltaget i flere valgmøder, hvor han har haft nogle samtaler med kandidater fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som han er politisk uenig med, men hvor de har haft en god tone alligevel.

Oplevelsen med manden, som råbte efter Mehmet Zeki Dogru, viser ifølge ham, at der et samfundsproblem.

- Ofte får vi at vide, at muslimer ikke tager et arbejde. Jeg vil kæmpe for at bevise, at sådan behøver man ikke være bare fordi man er muslim. Greve byråd skal også have et medlem, der kommer fra en anden kultur og en anden baggrund, siger han.