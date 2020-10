Den nye lokalplan dækker hele Strandvejen fra kommunegrænsen til Ishøj i nord og grænsen til Solrød i Syd. Illustration: Google Maps

Byrådet var splittet da lokalplan blev vedtaget

Greve - 06. oktober 2020 kl. 11:21 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Trods høringsvar og underskriftsindsamling bliver det muligt at opføre bygninger i to fulde etager langs Strandvejen, hvis der etableres erhverv i bunden og boliger på toppen.

Det står fast efter mandagens byrådsmøde, hvor et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, og Liberal Alliance vedtog den nye lokalplan for Strandvejen.

Selvom arbejdet med lokalplanen har varet over et år, og der igennem forløbet har været borgermøder, byvandringer og utallige politiske drøftelser, har det ikke været muligt for samtlige partier at blive enige, og Socialdemokratiet, Konservative og Enhedslisten stemte imod.

De tre partier mener ikke, at det skal være muligt at bygge i to fulde etager langs Strandvejen, når der etableres erhverv i bunden, og mente, at lokalplanen skulle revideres, så det i stedet var muligt at bygge i halvandet plan med skråtag på førstesalen.

På byrådsmødet forklarede Marc Genning (V), formand for Plan- og udviklingsudvalget, hvorfor han og resten af Venstre er tilfredse med den nye lokalplan.

- Vi er tilfredse, fordi den nye lokalplan giver større muligheder for, at der på sigt kan etableres små erhverv langs Strandvejen. Vi ser i dag, at der både er isboder, hudplejeklinikker og andre erhverv, som skaber liv, sagde han på byrådsmødet.

- Med den nye lokalplan er der bedre muligheder for, at en dygtig kok eksempelvis kan etablere en restaurant til glæde for borgerne.

Han forklarede, at udvalget og byrådet har lyttet til de mange indsigelser og høringsvar, der er kommet i løbet af processen, og på den baggrund er der blandt andet blevet ændret i forhold til bebyggelsesprocent, byggeri i tre etager, som ikke længere er muligt, afstand til skel, parkeringsforhold og bygningshøjder, som flere steder er reduceret.

Han gav også svar på, hvorfor han og Venstre har besluttet, at to etagers byggeri med erhverv i bunden skal være muligt, selvom den del af lokalplanen har været til heftig debat på det seneste, og knap 1200 personer har skrevet under på, at de er imod den del.

- I Venstre mener vi ikke, at bygninger som hudplejecentret, Estate og andre byggerier, hvor der er erhverv i bunden og en bolig på toppen skæmmer Strandvejen. De byggerier indfrier derimod de ønsker, mange har, om, at der er liv på Strandvejen og mindre boliger, som der er efterspørgsel på, sagde han.

Rigge Nørmark (LA) er også godt tilfreds med den nye lokalplan, især set i lyset af de gamle.

- Der var klart mange fejl ved de nu fem år gamle lokalplaner, som vi ikke havde været opmærksomme på. I de 40 år, jeg har boet i Greve, har jeg savnet og siden glædet mig over udviklingen på Strandvejen, som er det nærmeste byen kommer på et hyggeligt centrum. Efter min bedste overbevisning er denne lokalplan et gedigent stykke arbejde, sagde hun.

Nej til to etager Enhedslisten Mehmet Dogru ærgrede sig over, at den sidste knast i form af en ændring fra to til halvandet plan ikke kunne imødekommes af flertalsgruppen, så et enigt byråd kunne stå bag lokalplanen.

- Vi har fået omkring 1100 underskrifter omkring det, og hvis ikke vi skal lytte til borgerne i den her sag, så ved jeg ikke, hvornår vi skal, sagde han.

Socialdemokratiet havde også gerne set, at byrådet kunne lande en bred aftale.

- Vi har længe været imod to etager i lang tid, og ud af en lang række ændringer, som er foretaget i lokalplansarbejdet, er det eneste vi ønsker, at det laves om til halvandet plan, lød det fra Mikkel Witthøft (S), der udtalte sig på partiets vegne, da John T Olsen, der sidder i Plan- og udviklingsudvalget var syg og derfor ikke tilstede ved byrådsmødet.

Brigitte Klintskov Jerkel (K) mente også, at man skulle have lyttet til de mange borgere, som har skrevet under.

- Jeg mener, at byrådet skal lytte, når vi får så mange underskrifter. Det er borgere, som bor i området, og det er vi nødt til at lytte til. I Konservative vælger vi at lytte til borgerne, og derfor stemmer vi imod de to etager i lokalplanen, og vi ønsker det ændret til halvandet plan, sagde hun.