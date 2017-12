Byrådet tog stilling til de bud, der er kommet ind på Tjørnelygrunden. Foto: Janus Spøhr

Byråd tog stilling til Tjørnelygrunden

Greve - 12. december 2017 kl. 12:54 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad skal der ske med grunden, hvor den lukkede Tjørnelyskole ligger? Det skulle Greve Byråd tage stilling til på byrådsmødet mandag aften, hvor de indkomne bud på Tjørnelygrunden var oppe til diskussion. Det skete på den del af mødet, som var lukket for offentligheden, men borgmester Pernille Beckmann (V) kan dog fortælle, at man har valgt et ud af de seks købstilbud, som man har fået på grunden. Ifølge borgmesteren blev projektet valgt, fordi det både var bedst på prisen og bedst i forhold til de ønsker, som borgerne har givet udtryk for.

- Der var jo et borgermøde, hvor det, som borgerne var meget bekymrede for, var, om der kom skyggeeffekter. Borgerne pegede selv på, at det godt måtte blive højt ud mod motorvejen, og så skulle det have en faldende effekt ind mod beboelsen. Det får det, siger Pernille Beckmann.

- Jeg ved ikke, om de (bygherre, red.) har været deltagere på borgermødet, men det skulle man tro, at de havde, fordi de har fuldstændig hørt, hvad der blev sagt, og det, synes jeg egentlig, er rigtig fint. Det bliver ikke sådan en massiv bebyggelse. Der bliver luft, og der bliver lys, og det var egentlig også det, jeg selv hørte på borgermødet, siger hun.

Nu skal man i gang med de konkrete forhandlinger med vinderen af udbuddet, og der skal udarbejdes en lokalplan, som fastsætter rammerne for projektet, oplyser borgmesteren. Hun kan dog ikke fortælle mere, og præcis hvilken pris kommunen står til at få for grunden, men der er i hendes øjne tale om en fin pris.

- Jeg er meget tilfreds, fortæller hun.