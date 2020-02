I Greve forsørger borgerne sig selv, men det bliver de nu straffet for i regeringens forslag til en udligningsreform. Derfor skriver et bekymret byråd nu til regeringen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Byråd til regering: Udligning straffer Greveborgerne

Greve - 28. februar 2020

I regeringens udligningsreform skal Greve aflevere over 63 millioner kroner til andre kommuner. Dermed er Greveborgerne nogle af de danskere, som skal aflevere allerflest penge til andre kommuner, hvis regeringens forslag til udligningsreform bliver vedtaget.

Det har fået et bekymret byråd til at sende et brev til regeringen.

I brevet skriver byrådet, at reformen svækker kommunernes incitament til at tiltrække ressourcestærke borgere, sørge for at alle er i beskæftigelse og sikre gode uddannelser til alle unge.

- Vi bliver straffet, fordi vi Greveborgere forsørger os selv og vores børn. Vi koster simpelthen ikke det offentlige ret mange penge, og det plejer vi at være stolte af og nyde godt af. Men nu mister vi alle fordelene ved at klare os selv, siger borgmester Pernille Beckmann.

Et andet punkt er selskabsskatten. I Greve Kommune er der mange veldrevne små og mellemstore virksomheder, men det er ikke en fordel i udligningen. Det er derimod en fordel at have et hovedsæde. For eksempel får Aarhus Kommune fordel af, at Salling Groups hovedsæde ligger der, selvom virksomheden har butikker over hele landet. I brevet undrer byrådet sig over, at Aarhus skal have en fordel blot »Fordi det tilfældigvis var her, at den første manufakturhandel i kæden blev etableret tilbage i 1906«.

Det sidste punkt i byrådets brev handler om, at regeringen allerede som en del af sit forslag har foreslået en kompensationsordning til fattige kommuner, der lider et tab på reformen. Mens det er de øvrige kommuner, der får lov at betale for ordningen.

»Vi undrer os over, at en hel ny udligningsreform har brug for lappeløsninger fra begyndelsen. Det betyder, at nogle kommuner får kompensation for det samme to gange, og det er blandt andet os i Greve, som betaler, siger Pernille Beckmann.

Byrådet sender brevet til statsministeriet i løbet af ugen. Hele brevet kan læses på kommunens hjemmeside.