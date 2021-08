På byrådets vegne har borgmesteren skrevet under på, at Greve Kommune forpligter sig på DK2020 - klimaplaner. Foto: Greve Kommune

Byråd: Greve skal være grøn kommune

Greve - 28. august 2021 kl. 13:18

Greve: Greve Kommune har meldt sig ind i det landsdækkende klimanetværk »DK 2020 - klimaplaner for hele Danmark« sammen med de øvrige kommuner på Sjælland. Og det er et medlemskab, der forpligter både kommune og den enkelte borger på at gøre en indsats for klimaet:

- I byrådet vil vi gøre det let for borgerne i Greve Kommune at træffe de klimavenlige valg. Og vi vil naturligvis også selv træffe de nødvendige beslutninger, der skal til for at mindske kommunens udledning af CO2, siger borgmester Pernille Beckmann (V).

Grønnere hverdag

Byrådet er allerede begyndt arbejdet hen imod en grønnere hverdag i kommunen: Lige før sommerferien besluttede politikerne at bakke op om, at Movias busser i Greve skal køre på el.

Senere på året præsenterer kommunen et grønt regnskab, som viser, hvordan hele kommunens klimabelastning er, så det bliver let at måle forbedringerne på udvalgte indsatser i de kommende år.

Samarbejde med borgerne

Borgmesteren forventer sig meget af arbejdet, og hun håber, at borgerne også vil bidrage med deres viden:

- Jeg er overbevist om, at borgerne har vigtig viden og originale ideer, som vi også skal have i spil, siger hun.

Medlemskabet af DK2020 skal sikre, at Greve Kommune lever op til Parisaftalens mål om en temperaturstigning på højst 1.5 grader celsius.

Læs mere om projektet, og de krav, som kommunen skal leve op til med den nye klimaplan på greve.dk/klimaindsats