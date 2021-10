Byrådet i Greve godkendte mandag aften budgetaftalen. Kun Enhedslisten står udenfor. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Byråd: Der er penge i kassen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd: Der er penge i kassen

Greve - 12. oktober 2021 kl. 10:19 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Pengekassen er velpolstret, og der er investeret penge på mange forskellige områder. Det er den korte opsummering af partiernes taler, da Greves budget for det kommende år blev vedtaget i byrådssalen.

- Det er byrådets vigtigste opgave at sikre en solid økonomi og at prioritere skatteborgernes penge. Vi kan sætte hak ved begge dele nu, indledte borgmester Pernille Beckmann.

Hun talte efterfølgende om de 'skjulte penge,' som er penge, der skal bruges de kommende år på at sikre, at det stigende antal +80-årige i Greve kan få samme service som i dag. Til næste år betaler kommunen 260 millioner kroner til hjemmepleje og plejecentre, og om tre år koster hjemmepleje og plejecentre 304 millioner kroner, og med Greves økonomi er der nu råd til at sikre, at niveauet holdes.

Der er også afsat flere penge til det specialiserede børneområde og til det specialiserede voksenområde, hvor udgifterne også er stigende. Borgmesteren glæder sig også over, at der er afsat flere penge til natur og cykelstier.

Venstres gruppeformand, Marc Genning, pegede i sin tale på, at der er afsat penge til at undersøge, om strandvejen mellem Hundige og Greve kan blive ensporet og mere klimavenlig med mulighed for blandt andet udeservering. Marc Genning håber, at budgetaftalen, som kun Enhedslisten står udenfor, kan bane vejen for et tættere samarbejde i byrådet.

- Det glæder det mig, at det stort set er et enigt byråd, der står bag budgettet. Det sikrer nemlig stabilitet, når borgerne ved, at de bliver repræsenteret bredt. Dette håber jeg er en tendens, som byrådet i Greve Kommune fortsætter, da det jo netop vidner om, at vi er fælles om at ville tage ansvar for vores by og at vi ikke er så uenige som det ofte fremstår, hver gang politikkerne udtaler sig offentligt. Når det er sagt, er jeg klar over, at det selvfølgelig ikke kræver mange anstrengelser at gå med i et budget, hvor tornene allerede er skåret væk, grundet en bundsolid økonomi, som følge af tidligere budgetaftaler der krævede benhård prioritering - men til trods for dette, håber jeg at vi fremadrettet bestræber os på at tage skridt mod hinanden, frem for at hoppe i skyttegravene, sagde han og lagde vægt på, at normeringerne nu bliver bedre, at der kommer flere lærere og at skolernes fysiske rammer bliver forbedret.

Frygter fremtiden Enhedslisten er som skrevet det eneste parti, der ikke gik med i budgetaftalen, selvom der ifølge partiets byrådsmedlem Mehmet Zeki Dogru er flere gode ting med. Han nævnte også, at stemningen i forhandlingerne var god.

- Der er flere årsager til, at vi ikke er med i aftalen. Vi ser budgetaftalen som et valgbudget, hvor der ikke er så mange fremtidsvisioner. Det er mere en her og nu aftale. Vi er bange for, at det viser sig, at der ikke er penge til det hele på den anden side af valget. Vi er forundret over, at Socialdemokratiet er gået med til at afsætte en halv million kroner til at undersøge, om man kan fravælge halalkød, selvom det ikke er et problem, sagde han.

Efterfølgende blev han kritiseret af især Marc Genning for at ville hæve servicerammen. Ifølge ham bliver Greve Kommune, hvis den gør det, sanktioneret med en bøde, hvilket Enhedslisten er uenig i. Samtidig mener Venstre, at det er uansvarligt at ville fjerne kontrolgruppen, som Enhedslisten har foreslået i sit budgetudspil.

Dansk Folkeparti er glad for, at der er udsigt til mindre halalslagtet kød i kommunale institutioner fremover. Liselott Blixt, gruppeformand for partiet i Greve, mener, at budgetaftalen samlet set er god.

- Det er ærgerligt, at ikke alle er med, men vi har forskellige prioriteringer. Når jeg ser på budgettet som helhed, har vi arbejdet i coronaens skygge. Mange kunne ikke dyrke sport, og ældre fik ikke deres vanlige aktiviteter. Vi har som andre kommuner i landet fået økonomisk støtte, men det er ikke nok til at dække udgifter. Der er eftervirkninger, og det kan vi se fremover. For første gang i 20 år står vi med et budget, hvor der er penge tilovers. For os har var det for eksempel vigtigt at sikre visiteret motion, som gør en stor forskel. Vi ønskede også flere sagsbehandlere på handicapområdet, fordi vi skal kigge sagsbehandlingen efter i sømmene. Vi ønsker færre fejl på det område, sagde hun blandt andet.

Naturpulje sikret Socialdemokratiet glæder sig især over, at der er kommet en naturpulje igen.

- Den har stor betydning, fordi den gør Greve grønnere. Budgetforliget har stor betydning for det kommende byråd, hvor man er enig i det meste. Forhåbentlig kan det gøre samarbejdet nemmere. Det har været vigtigt at vise, at vi kan se ud over det personlige fnidder og lave budget sammen, sagde han.

- For konservative var det vigtigt, at vi investerer i støjbekæmpelse, grønt, ældre. Det er desuden dejligt, at vi indfører minimumsnormeringer i 2022. Der er afsat penge til et massivt løft til flere lærere og bedre inventar, der skal styrke indlæring. Støjbekæmpelse har vi kæmpet for at arbejde med siden 2017. Nu er der afsat penge til, at et særligt udvalg skal finde løsninger, der virker. Vi har også været med til at sikre bedre forhold for plejepersonalet. De bliver i Greve, og de ældre møder samme ansigt. Ældre fortjener tryg omsorgspleje. Endelig glæder jeg mig over, at vi får bedre adgang til stranden for gangbesværede og barnevogne, sagde Brigitte Klintskov Jerkel, der er konservativt byrådsmedlem i Greve.