Bydelshuset Nærvær åbnede i weekenden

- Det er fantastisk endelig at tage Nærvær i brug. Indvielsen var vores første arrangement, og vi håber at mange af dem, som deltog i indvielsen, også fremover vil være med til at forme fællesskabet i Nærvær. Jeg tror på, at det kan blive et fantastisk mødested, hvor naboskab og fællesskab kan blomstre, siger Lene Elsgaard, som er bestyrelsesformand i Nærvær.

- Det seneste år har været en speciel og svær tid - det er blevet tydeligt, at et stærkt fællesskab og sammenhold er afgørende for et godt hverdagsliv. Vi er overbeviste om, at gode sociale relationer er afgørende for at skabe et trygt og velfungerende boligområde. Derfor er vi utroligt glade for, at beboerne i området har taget så godt imod Nærvær, og vi håber, at de vil have glæde af det i mange år frem, siger administrerende direktør i Ikano Bolig, René Brandt