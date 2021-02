Butikstyve tilbageholdt af personale: Havde rygsækken fuld af tyvekoster

Det er åbenbart ikke kun kunderne, der valfarter til Bilka i disse tider. Det gør butikstyvene også, og tirsdag ved 13 tiden kunne personalet i Bilka Hundige tilbageholde to udenlandske butikstyve, da de forsøgte at slippe gennem kasselinjen med rygsækken fuld af tyvekoster, en tredje mand slap væk, men blev kort efter anholdt i en bil på parkeringspladsen.

Da politiet ankom kunne de konstatere, at de tre mænd havde stjålet to ure, tøj, værktøj, fiskegrej, deodorant og barberskrabere til en samlet værdi af små 2400 kroner.

De to øvrige sigtede vedtog et bødeforelæg, som afgørelse på deres sag. De to fik anholdelsen opretholdt i 3 x 24 timer som er muligt ifølge udlændingeloven, mens deres sag forelægges udlændingestyrelsen, som tager stilling til, om de to kan udvises af Danmark med indrejseforbud.