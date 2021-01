Butikstyv taget med mandelsmør, strømper og støvsugerposer

Årvågent personale i Bilka Hundige, opdagede tirsdag aften, at en 67-årig kvinde ikke betalte for alle de varer, hun havde med igennem kassen.

De kunne konstatere, at den 67-årige blot havde betalt for et enkelt par sokker, men havde forsøgt at slippe gennem kasselinjen med en pakke mandelsmør, syv par strømper, to pakker støvsugerposer, en oplader og et USB-stik til en samlet værdi af 816 kroner.