Brugsforeningen i Tune har fået endnu flere medlemmer det seneste år. Til gengæld er omsætningen faldet lidt, men det var forventet. Her er det brugsuddeler Bjarne Damgaard foran butikken. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Brugsen i Tune støtter coronaramte foreninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brugsen i Tune støtter coronaramte foreninger

Greve - 20. august 2020 kl. 09:58 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Generalforsamlingen skulle have været afholdt i foråret, men det satte coronaepidemien en stopper for. Derfor var der heller ikke mulighed for, at de fremmødte medlemmer kunne få noget at spise efter generalforsamlingen, som ellers plejer at være en tradition.

Coronaepidemien har også påvirket den lokale Super Brugsen i Tune, forklarede Brugsforeningens bestyrelsesformand, Henrik Paaske Kjer, i sin beretning. Her slog han fast, at det sandsynligvis vil påvirke kundernes måder at handle på i de kommende år, og at langt de fleste kunder er gode til at efterleve sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Som en idé til, hvordan man kan undgå at stå i kø ved kassen, nævnte formanden, at man kan bruge Coops scan og betal app. Derudover er der også en scan selv kasse på vej til butikken, fortalte han i beretningen.

Omsætningen i brugsforeningen er faldet fra 61,6 millioner kroner i 2018 til godt 60 millioner kroner i 2019, men det er der ikke noget dramatisk i, lyder det fra Henrik Paaske Kjer.

- Det var en forventet nedgang i omsætning som følge af åbningen af en ny REMA 1000 butik ved Greve Landsby og åbningen af den nyindrettede NETTO-butik på Shell-grunden, sagde han i sin beretning og forklarede, at overskuddet i 2019 lød på 400.000 kroner.

Der er øjeblikkeligt 3430 medlemmer i Tune Brugsforening, hvilket er et plus på 56 i forhold til for et år siden. Den store opbakning fra de lokale indbyggere kommer mange til gode i Tune, lød det fra Henrik Paaske Kjer.

- Vi er opmærksomme på, at vi er en del af et lokalsamfund, og at vores størrelse og medlemsantal forpligter til at tage del i lokalsamfundet og at tage ansvar. Vores medlemmer støtter os ved at købe ind i SuperBrugsen, og vi støtter lokalsamfundet ved at give tilbage af vores overskud. Således var vi også i 2019 på banen med en række sponsorater og arrangementer. Vi sponserede for eksempel Tune Festen og Festivalen og Tune-By-Night, og vi ville naturligvis også have gjort det i år, hvis ikke Corona havde medført de mange aflysninger. Jeg kan hermed nævne, at vi i 2020 har besluttet at uddele 100.000 kroner til foreninger i Tune, der er kommet i klemme på grund af corona, men det kommer I til at høre mere om senere på året.