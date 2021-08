Spidskandidaterne for de fire borgerlige partier, der har indgået valgforbund.

Bredt borgerligt valgforbund

Greve - 19. august 2021 kl. 21:18 Kontakt redaktionen

Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har indgået aftale om valgforbund til kommunalvalget den 16. november. Hermed sendes et klart signal til vælgerne om der fortsat er opbakning til samarbejde i højre side af byrådet i Greve.

- Jeg har været meget tilfreds med samarbejdet gennem de seneste 8 år, hvor flertalsgruppen har bestået af V, DF og LA. Vi har i DF sikret et højt serviceniveau for de ældre medborgere og udsatte som f.eks. psykiatriske patienter, og det ligger mig meget på sinde, forklarer 1. viceborgmester og spidskandidat for DF, Liselott Blixt.

For Nye Borgerlige er valgforbundet først og fremmest et vigtigt skridt på vejen mod at sikre en borgerlig borgmester i Greve Kommune efter kommunevalget.

- Nye Borgerlige vil gøre integration til et personligt ansvar i stedet for en offentlig opgave, og vil have lokal beslutningskraft om nærmiljøet hos borgerne i landsbyerne, og det får vi mest af sammen med DF, V og LA, siger Hans-Jørgen Kirstein, spidskandidat for NB og fortsætter:

- Vel er vi ikke enige om alt, men vi har intet ønske om at se et rødt-konservativt flertal.

Tilfreds borgmester

Pernille Beckmann er glad for den tillidserklæring, som de tre andre partiers deltagelse i valgforbundet er:

- Vi har haft et godt samarbejde de seneste 8 år, og vi har fastholdt serviceniveauet samtidig med at Greves økonomi er styrket, så den nu er bomstærk, siger hun og fortsætter:

-"Men vi skal fortsætte med at udvikle Greve Kommune, hele Greve Kommune. Jeg ser for eksempel frem til at vi i løbet af den kommende periode for etableret plejehjem i Tune og Hundige.

Valgloven gør det svært for mindre partier at få kandidater valgt i et valgforbund med et stort parti, end hvis små partier selv gik sammen i et valgforbund. Alligevel støtter LA helhjertet valgforbundet med V, DF og NB.

- Vi har været en del af flertalsgruppen i de seneste 2 valgperioder. Vi har rykket Greve frem til en 6. plads for en 31. plads på listen over de mest veldrevne kommuner, så borgernes penge bruges effektivt - det er jeg stolt af. Vi skal fortsætte ad den vej med mere frit valg og flere private leverandører, forklarer Frederik Damgaard, spidskandidat for Liberal Alliance og uddyber:

- Valgforbundet betyder jo, at vælgerne ikke skal stemme taktisk, og undlade at stemme på et lille parti af fare for at stemme så er spildt, hvis partiet ikke kommer ind.