Brandstiftelse

Tirsdag klokken 18.04 kom et alarmopkald om brand i et toilet ved Greve Center. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor der var ild i en spritdispensor, som hang tæt ved toilettet til at afspritte toiletbrættet med. Brandvæsnet fik hurtigt slukket ilden, inden den spredte sig yderligere. Politiet undersøgte stedet, som viste tegn på at branden var påsat. I toilettet fandt politiet en lighter. På stedet traf patruljen anmelderen, en 17-årig mand fra Greve. På overvågningen fra centeret kunne politiet se, at anmelderen havde været inde på toilettet kort før branden opstod. Politiet mistænkte den 17-årige for at stå bag branden, så han blev sigtet for forsætlig brandstiftelse.