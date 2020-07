Se billedserie Dostan Amin er uddannet sygeplejerske og har siden taget kurser i kosmetisk sygepleje hos Klinik Inito.Foto: Emil Kristensen

Botox og filler: Ny skønhedsklinik er åbnet på Strandvejen

Greve - 25. juli 2020 kl. 09:03 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drømmer du om fyldigere læber, færre rynker eller en mindre korrektion af næsen, så har du nu muligheden på Greve Strandvej.

Her har Clinic Eternel netop slået dørene op, og indehaver Dostan Amin er nu klar til at tage imod kunder fra Greve og omegn.

Faktisk var det en ret pludselig indskydelse, der fik hende til at åbne klinikken, som hun fik gjort klar på 14 dage.

- Jeg elsker, at jeg kan være med til at gøre en forskel for folk, og det er ofte ret små ting, der skal til, før de bliver mere tilfredse med deres udseende, siger Dostan Amin.

Hun blev færdiguddannet som sygeplejerkse i 2010 og efter at have arbejdet på blandt andet Rigshospitalets traume- og rygkirurgiske afdeling og som udkørende sygeplejerske i Greve Kommune tog hun et kursus i kosmetisk sygepleje hos Klinik Inito, hvor indehaveren Kim Novaa er kendt som Danmarks botoxkonge.

Skal se naturligt ud For Dostan Amin er det vigtigt, at de behandlinger, hun laver, kommer til at se naturlige ud. Man skal med andre ord ikke besøge klinikken, hvis man ønsker at lave markante ændringer i sit udseende.

- Det skal se så naturligt ud som muligt, når man er færdig med behandlingen. Målet er, at kunderne kommer til at se ligne en friskere udgave af sig selv, siger hun.

Dostan Amin må ifølge loven selv konsultere omkring og udføre såkaldte filler-behandlinger, hvor et sukkerstof sprøjtes ind i eksempelvis læberne, så de får et fyldigere udseende, på næseryggen, så den bliver mere lige, eller til at fjerne rynkerne omkring mundvigen.

Derudover har hun hyret en læge, som har erfaring med plastikkirurgi, og det er ham, der skal rådgive kunderne, hvis de ønsker en botoxbehandling.

- Der er skrappe regler på området, og jeg går meget op i, at de bliver fulgt til punkt og prikke, siger hun.

Derfor skal der også gå mimimum 48 timer fra man har været til konsultation i klinikken til indgrebet udføres.

- Der skal være tid til at tænke over de ting, som vi fortæller kunderne til konsultationen, inden de træffer deres beslutning, siger hun.

Løbende behandlinger Dostan Amin fortæller, at de kosmetiske behandlinger strækker sig over en længere periode, da ansigtet skal have tid til at følge med.

- Man kan ikke få store fyldige læber fra den ene dag til den anden. Man kan selvfølgelig se en forskel, når man har fået den første behandling, siger hun.

- Men i starten er der behov for flere behandlinger i løbet af et helt til et halvt år.

De fillere, der bruges, er et naturligt sukkerstof, som kroppen selv danner og også nedbryder henover tid, forklarer hun.

- Derfor er det nødvendigt, at man efterfølgende kommer ind og får en behandling en gang om året eller hver ottende måned, hvis man fortsat ønsker det udseende, man har fået. Ellers vil det gå i sig selv henover tid, siger hun.

Orlov fra medicinstudiet Dostan Amin er ved siden af klinikken ved at uddanne sig til læge og læser på medicinstudiet i København. I øjeblikket har hun dog orlov, og det giver hende tid til arbejdet i klinikken.

- På længere sigt vil jeg selvfølgelig genoptage studiet, men jeg har ingen planer om, at klinikken kun skal være midlertidig. Jeg ser det som en mulighed, at jeg kan drive den på lidt lavere blus, når jeg går i gang med studiet igen, siger hun.

- Det kan også være, at jeg til den tid vil have mulighed for at ansætte personale.

I de første uger siden åbningen har der allerede været relativt stor interesse, og mange nye kunder har været til konsultation og behandling.

- Jeg er faktisk ret overvældet, for jeg havde egentlig regnet med, at jeg ville komme til at sidde og kigge ind i væggen den første uges tid, siger Dostan Amin.