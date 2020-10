Boss ur, smykker og pengekasse stjålet: Mulig gerningsmand spottet efter indbrud

Indbruddet er sket på et tidspunkt mellem 17.30 og 20.30, hvor en terrassedør på førstesalen var blevet brudt op med et koben.

I forbindelse med indbruddet er der blevet stjålet diverse smykker, to ure af mærket Garmin, et ur af mærket Hugo Boss, en grå bærbar computer af mærket Acer, en sparegris formet som en flodhest, en pengekasse med kontanter, øreringe med ædelsten og to pas.