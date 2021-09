Se billedserie Solen skinnede på fanerne foran rådhuset. Det var bl.a. Foreningerne Danmarks Veteraner, Veteranstøtten, Køge & Omegns Garderforening, spejderne og Greve Ungdoms Brandvæsen. Foto: Thomas Olsen

Borgmester til veteraner: - Vi har arbejdet på at give jer den støtte I fortjener

Veteraner og deres familier, som bor i Greve, blev æret og fejret med faner, musik og taler på rådhuset.

Flere faner var i solskinsvejret søndag eftermiddag linet op foran indgangen til rådhuset og var på både højtidelig og festlig vis med til at byde veteranerne og deres familier velkommen til flagdag på rådhuset. Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps Roskilde sørgede for en festlig indledning på arrangementet, før de mere alvorlige taler om en flagdag, som står i skyggen af situationen i Afghanistan. Det var også med det udgangspunkt, at borgmester Pernille Beckmann (V) indledte sin tale til de fremmødte ved den niende flagdag i Greve.

- Danske udsendte har været med til at gøre en forskel for millioner af mennesker og mange generationer i Afghanistan. I den her forbindelse vil jeg også gerne fremhæve, at I, der er udsendt af Danmark, altid får gode skudsmål. I kommer med medmenneskelighed og ordentlighed. I ved, at alle liv er noget værd, og det gennemsyrer jeres måde at handle på. Uanset, hvor I har været udsendt, vil jeg understrege, at I har gjort en særlig indsats for vores land, sagde en alvorlig borgmester og fortsatte:

- For mange af jer, har tiden som udsendt været lærerig, spændende og præget af et godt kammeratskab og en meningsfyldt dagligdag. For andre af jer, har tiden som udsendt, betydet, at jeres liv efterfølgende er blevet sværere. I har sår på sjælen eller på kroppen. Jeres hverdag og liv er præget af jeres oplevelser, og det er i perioder hårdt for både jer og jeres nærmeste. I Greve Kommune vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at lette jeres hverdag, sagde Pernille Beckmann, som videre forklarede, at det var magtpåliggende for hende at anerkende, at de udsendte har betalt en høj pris for Danmark. Der var også fokus på, at det ikke alene er den udsendte, der bliver ramt men også de udsendtes børn, koner, mænd, kærester, fædre og mødre.

Oberst Peer Sander Rouff, chef for Landsdelsregion Øst, som også var en af talerne ved arrangementet, var helt på linje med borgmesteren og sagde blandt andet til veteranerne.

- Danske soldater er dygtige og professionelle. I er dygtige til at forstå, hvad der er rigtigt og forkert. I er på øverste hylde.

To børnemedaljer

For nogle år siden indførte Greve Kommune børnemedaljer i forbindelse med flagdagen og hvert år har der været medaljer, som skulle uddeles. Sådan var det også i år, hvor Nali og Daniel modtog hver en medalje. De to er børnebørn af Azad Khidir, som også deltog i flagdagen.

- Det er første gang, at vi deltager i flagdag her i Greve og kun anden gang, at jeg er med overhovedet. Sidste år var vi med til at fejre dagen i Brøndby, men siden er vi flyttet til Karlslunde, fortalte Azad og fortsatte:

- Jeg sætter stor pris på, at man med flagdag anerkender den indsats, som de udsendte yder, og det er et meget fint arrangement her i Greve. Jeg har selv været udsendt til Irak i seks måneder. Det betyder meget, at man ser og har fokus på, at det også påvirker familien, forklarede han, som var glad for og stolt over, at børnebørnene fik overrakt medaljer.

Ud over at ære og fejre de udsendte, så har man også i Greve taget initiativ til at hjælpe og støtte de udsendte i hverdagen.

- Her i Greve har vi i nogle år arbejdet på at blive gode til at give veteraner den hjælp og støtte, som I fortjener. I de seneste år har jeg glædet mig over, at vi også har fået et samlingssted for veteraner - veterancaféen i Greve Borgerhus, fortalte borgmesteren og fortsatte:

- Desværre blev borgerhuset lukket under de lange nedlukninger, og det gik ud over veterancaféen. Nu åbner caféen igen, og jeg vil opfordre os alle sammen til at slå et slag for det særlige fællesskab, som er i veterancaféen, sådan at den igen bliver et værdifuldt mødested.

Dagen sluttede for veteraner og familier - i alt 57 - med et let traktement på rådhuset.