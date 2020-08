Borgmester tager første spadestik til fibernet i kommunen

Greve: Vejret viste sig fra sin bedste side da borgmester Pernille Beckmann, mandag eftermiddag tog plads i en gravko for at tage det første spadestik til TDC NETs fiberprojekt i Greve Kommune.

Med spadestikket kan 1780 adresser i kommunen se frem til at få adgang til lynhurtigt bredbånd. Og det er noget der begejstrer borgmesteren.

- Vi er glade for at TDC NET har valgt at rulle fiber ud i Greve Kommune. Fiber er fremtiden, og med tilbuddet om gratis tilslutning til TDC NETs fibernet får vores borgere endnu en valgmulighed, samt udsigt til en lynhurtig og stabil internetforbindelse, siger Pernille Beckmann