Borgmester om Løkke: En forsmået mand

Greve - 04. januar 2021 kl. 10:35 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Den første dag i 2021 detonerede tidligere statsminister og Venstreformand Lars Løkke Rasmussen en forsinket nytårsraket, der lyste op i nyhedsbilledet.

Her skrev den rutinerede politikere, at han efter lange overvejelser havde udfyldt en udmeldelsesblanket og sendt til det parti, som han har været medlem af i 40 år. Han fortsætter dog som løsgænger.

Det bliver modtaget med hovedrysten hos Pernille Beckmann, der er borgmester for Greve og medlem af Venstre.

- Når man forlader sit parti, skal man gå ud af politik. Det er respektløst, at han træder på det parti, som har båret ham i to statsministerperioder. Som borgmester har jeg stået på mål for både gode og beslutninger, som han har truffet gennem årene, siger Pernille Beckmann.

Lars Løkke Rasmussen begrunder sin beslutning om at blive i Folketinget som løsgænger med, at han er valgt i eget navn, men den præmis køber Greves borgmester ikke.

- Borgerne må have en forventning om, at det mandat, som man er valgt på, tilhører det parti, som man er valgt for. Jeg er ked af den egoisme det er, når man som politiker sætter sig selv først. Det har jeg ikke meget tilovers for, siger hun og sammenligner situationen med dengang, hvor Rene Milo måtte forlade posten som spidskandidat for Venstre og i stedet stillede op for en lokalliste.

Tvivler på evner I sin seneste bog har Lars Løkke Rasmussen spekuleret over, om han skal stifte et nyt parti, og efter udmeldelsen af Venstre er den idé det mest sandsynlige scenarie, lyder det fra flere sider.

Hvis den tidligere statsminister gør alvor af det, bliver det svært, vurderer Pernille Beckmann.

- Det står ham frit for at stifte et nyt parti, men det kræver hårdt arbejde, og det har jeg en tvivl om, at han magter, siger hun.

Hun kalder Lars Løkke Rasmussen for en forsmået mand, der har svært ved at kende sin plads, når cirkus er lukket.

- Det her viser, at når magten forsvinder, og man skal finde en ny identitet, kan det være voldsomt svært at træde ind i et gruppefællesskab. Han har ikke respekteret den nye ledelse, og han burde have støttet Jakob Ellemann-Jensen, siger Pernille Beckmann.

Til november er der kommunalvalg, og uroen i Venstre, som er blusset op, efter at Inger Støjberg efter pres fra formand Jakob Ellemann-Jensen trak sig som næstformand og altså senest efter Løkkes udmeldelse, kan have betydning for, hvordan det kommer til at gå for Venstre til kommunalvalget, forudser flere eksperter.

Ifølge Pernille Beckmann blander hun og andre byrådsmedlemmer sig ikke så meget i, hvad der sker på Christiansborg.

Kæmper for Venstre - Vi har ikke den store føling med, hvad der foregår derinde, udover når der er sager, som har betydning lokalt. Jeg har travlt med at passe vores kommune, så jeg regner ikke med, at der kommer til at være den store afsmitning. Forhåbentlig bliver vi belønnet for, at vi har en god økonomi og et fornuftigt ældreområde. Bliver vi ikke det, har vi ikke gjort vores arbejde godt nok, siger Pernille Beckmann.

Morten Dahlin, der er Folketingsmedlem for Venstre og en del af byrådsgruppen i Greve, har ikke så meget at sige til, at Lars Løkke Rasmussen har forladt partiet.

- Det er super ærgerligt, for han er en dygtig politiker. Han har givet meget til Venstre, og Venstre har givet meget til ham. Jeg tror på, at et stærkt Venstre er det bedste for Danmark, så det vil jeg fortsætte med at arbejde for, siger han.

