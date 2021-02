Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), mener, at borgerne i kommunen og i omegnskommunerne, hvor befolkningen bor tæt og hvor smittetrykket er højt, skal have vaccinerne hurtigst muligt. Foto: Thomas Olsen

Borgmester: Giv os vacciner snart

I øjeblikket vokser en debat om coronavacciner. Hvem skal have dem først, når sårbare, pleje- og sundhedspersonale og kronikere har fået stikket med coronavaccinen. Det vurderes, at cirka tre millioner danskere befinder sig i de nederste kategorier, der dækker raske personer over 16, som bliver tilbudt en vaccine. Skal det være de unge, der har flest sociale kontakter, skal det være de ældste raske danskere, butiksansatte, taxa- og buschauffører, eller skal der kigges efter befolkningstætheden og det generelle smittetryk?