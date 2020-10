Greves byrådet har besluttet, at et nyt plejehjem skal bygges i Tune ved Tune Skole, Lunden. Det vil være klar til indflytning om cirka fem år og kan til den tid huse op mod 75 borgere. Arkivfoto

Borgermøde i Tune skabte heftig debat i byrådsalen

Der udspillede sig et mindre drama i byrådsalen mandag aften, da Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten stillede forslag om, at der skal afholdes et fysisk borgermøde i forbindelse med det nye plejecenter, der er på vej i Tune.

På den ene side ønskede Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten, at beslutningen om at holde et borgermøde skulle træffes med det samme, og efterfølgende kunne administrationen finde ud af, hvad der skulle diskuteres på borgermødet.