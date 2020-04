Borgermøde i Tune bliver digitalt

- Det er vigtigt, at vi snart får truffet en beslutning om placering af plejeboliger, så vi kan komme i gang med at skabe mere plads til den voksende andel af ældre Greveborgere. Derfor er jeg glad for, at vi i disse tider har mulighed for at holde et digitalt borgermøde, som vi tidligere har haft gode erfaringer med, siger borgmester Pernille Beckmann.