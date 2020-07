Se billedserie Greve Golfklubs pro-træner siden 2013, Axel Krag, sætter 7-årige Tirzah ind i, hvordan man slår til en golfbold. Krag har spillet golf siden 1973, og tidligere været assisterende landstræner. Han har også været tilknyttet Dansk Golf Unions talentudvikling, så han ved, hvordan børn skal undervises. Foto: John Ringstrøm

Send til din ven. X Artiklen: Børn prøvede kræfter med golfsporten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn prøvede kræfter med golfsporten

Der stod masser af golf på programmet for ni børn, der havde valgt at bruge en sommerferiedag i Greve Golfklub.

Greve - 07. juli 2020 kl. 08:54 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De mørke skyer samlede sig over Greve Golfklub, mens solens stråler kæmpede for at trænge igennem.

Sol og varme er nemlig det bedste vejr at spille golf i, men det betød nu ikke så meget for de ni børn, der havde tilmeldt sig »sommerferiesjov« i Greve Golfklub denne mandag. Som klubbens ungdomsudvalgsformand Thomas Belling også siger, er der ikke noget, der hedder dårligt vejr, men dårlig påklædning. Og det smådryppede da også kun lidt.

Ingen af børnene havde prøvet at spille rigtig golf før, så de fik en grundig introduktion af den erfarne pro-træner Axel Krag. Først lidt teori om, hvad golf egentlig er, og derefter stod den på det, børnene nok mente var allermest sjov - det praktiske.

- Ja, det er sjovt. Men det er svært at få bolden i luften, siger Oskar Pedersen, der havde sin mor Thine med som tilskuer noget af tiden.

- Det er rigtig godt at få udvidet sin horisont. Golf kræver jo fokus og koncentration, men det er også en form for meditativ ro. Hverdagen i en stor familie kan meget hurtig blive stresset, mener Thine Pedersen.

En god familiesport Golf kan være en svær sport, og især når man bevæger sig ud på en rigtig bane med jernkøller og små, hårde golfbolde.

Det fik de unge mennesker ikke lov til. Oskar og de otte andre børn fik derfor nogle mindre køller i hånden med en overdimensioneret slagflade, så man bedre kunne ramme tennisboldene.

- Sommerferiesjov er til for, at de unge mennesker har noget at tage sig til i sommerferien, men også for at introducere dem til golfsporten. Der er måske nogle familier, der tænker, at golf ikke lige er førsteprioritet som sommer-aktivitet, men det er en god familiesport, og den kan spilles af alle på tværs af alder og niveau, siger Thomas Belling.

Han har lige ageret skydeskive i en faldskærmslignende dragt med velcro. så tennisboldene kunne hænge fast. En ret så populær konkurrence for de ivrigt golfslående børn.

Selv snart 8-årige Tirzah fik ram på den baskende ungdomsformand.

- Vi har aldrig prøvet golf før. Kun minigolf. Vi har jo aflyst alle vores rejseplaner i sommerferien, så vi skulle finde på noget at bruge tiden på, siger Tirzah's far, Benjamin Tecsa.

Det var tredje gang, Greve Golfklub havde sommerferiesjov på programmet. Og sidste gang i denne omgang.

- Vi har haft 25-30 børn igennem. Selvfølgelig håber vi at få nye medlemmer og at nogle får øjnene op for, hvad golf er. Og det er ikke kun for de få. Det er relativt billigt for børn, og de kan låne køller i klubben til at starte med, eller måske købe et brugt sæt, lyder det fra Thomas Belling.