Samarbejde og opfindsomhed er i højsædet, når børne- og ungdomsorganisationerne i Greve Kommune mødes til årets Fortdyst på området ved Mosede Fort. Her vil de mange FDF?ere og spejdere mødes i en venskabelig dyst. På billedet ses borgmester Pernille Beckmann (V), der også i år byder velkommen til de mange børn og unge.

Send til din ven. X Artiklen: Børn og unge dyster ved Mosede Fort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn og unge dyster ved Mosede Fort

Greve - 13. maj 2018 kl. 06:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FDF'ere og spejdere fra Greve Kommune mødes onsdag den 16. maj til et aftenarrangement ved Mosede Fort. Der forventes omkring 350 børn og unge fra henholdsvis FDF-kredsene i Mosede, Hundige og Karlslunde, KFUM-spejderne fra Greve, Tune og Karlslunde og DDS-spejderne fra Greve. Her vil de mange børn og unge dyste i et par timer i det, som børne- og ungdomsorganisationerne kalder "Årets Fortdyst".

Der bliver forhindringsbane, bålaktivitet, minefelt-spil, boldspil i vand, blæksprutteleg og meget mere. Selve opgavernes udformning holdes dog som en hemmelighed, indtil de mange børn og unge mødes ved Mosede Fort.

I løbet af aftenen vil de mange deltagere dyste i de forskellige konkurrencer for til sidst at finde Fortdyst-vinderne, der får overrakt præmier i de forskellige aldersgrupper. Alle deltagere vil desuden få et stofmærke med Fortdystens logo for deltagelse i arrangementet.

Traditionen tro vil borgmester Pernille Beckmann (V) byde de mange børn og unge velkommen til Fortdysten ved starten klokken 18.00.

Børne- og ungdomsorganisationerne opfordrer forældrene til at kigge forbi Mosede Fort i løbet af aftenen for at følge med i de mange dyste.